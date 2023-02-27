Власти сообщили, насколько в России обрушилось производство автомобилей

— В целом у нас объем производства по итогам 2022 года составил порядка 620 000 автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году, — заявил замглавы российского Минпромторга Альберт Каримов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных развитию отечественной автомобильной промышленности.

Ранее российская Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что ушедший год стал для авторынка России катастрофичным. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в нашей стране упали на 58,8% по сравнению с уровнем 2021 года — до 687 370 единиц.

Стоит заметить, что согласно неофициальным данным, в Минпромторге на днях появился новый куратор «автомобильного» направления. Директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства стал Игорь Бойцов. Напомним, что в период с 2017 по 2021 год он трудился в должности гендиректора завода Nissan в Санкт-Петербурге. А до этого, в 2013—2017 годах, руководил российским заводом Renault.