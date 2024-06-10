«Тигуанозаменители»: новые китайские кроссоверы, призванные удивить российских покупателей

Немецкий Volkswagen Tiguan, столь популярный у российских потребителей, всегда считался эталоном в своем сегменте. Но эра VW, увы, закончилась. Однако свято место не бывает пусто. Портал «АвтоВзгляд» нашел альтернативные варианты ушедшему восвояси германскому кроссоверу.

Ни для кого не секрет, что сегодня в России бал правят китайцы, которые едва ли не каждый месяц привозят к нам свои новинки. С очередной партией свежеиспеченных моделей в классе SUV, призванных заменить некогда востребованный у русского человека VW Tiguan, познакомился портал «АвтоВзгляд».

Начнем с известного нашему брату кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, перевоплотившегося в российскую модель нового бренда XCite под названием X-Cross 7. Условная новинка прописалась на бывшем предприятии Nissan под Санкт-Петербургом и уже поступила в продажу в двух вариантах исполнения. Переднеприводный автомобиль располагает исчерпывающим набором встроенного оборудования, а в движение его приводит 147-сильный бензиновый мотор, агрегатированный с вариатором. Для тех, кто возжелает поддержать отечественного производителя, пусть и не без помощи восточных коллег, цена составит от 2,6 млн. рублей.

Впрочем, гораздо любопытнее окажется дебютант от свежей «поднебесной» марки VGV — кроссовер с заводским индексом U70 Pro. Автомобиль сходит с конвейера белорусского завода «Юнисон», предлагая будущим владельцам 1,5-литровый наддувный бензиновый агрегат, выдающий 143 л.с. На выбор — шестискоростная механическая коробка передач или «автомат» с гидротрансформатором. Привод — строго на переднюю ось. Функционал — на уровне современных паркетников в классе, а опционально доступен даже семиместный салон. Цены на новинку стартуют от 2,1 млн. рублей.

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Но, пожалуй, самой любопытной премьерой стал новенький в линейке популярного в России китайского бренда Haval кроссовер Н3. Он щеголяет модным нынче квадратным дизайном, придающим модели брутальность и неординарный стиль, а также увесистым букетом всевозможных систем безопасности и опций комфорта. Что касается техники, то под капотом переднеприводного автомобиля расположен 143-сильный бензиновый турбодвижок, состыкованный с преселективной коробкой передач.

Солидным преимуществом Haval H3 является наличие полного привода в трансмиссии. К тому же, подобная модификация отличается более производительным мотором с рабочим объемом 1,5 литра, с которого «сняли» 177 сил мощности. Кроссовер отлично ползает по буеракам, в том числе благодаря выверенным геометрическим показателям, коротким свесам, а также «внедорожным» углам въезда и съезда. Стоимость модели, намеренной поставить жирную точку на некогда излюбленном у нас Volkswagen Tiguan, начинается от 2,6 млн. рублей.