Деградация автопрома: как китайский подход к мобильности уничтожил внедорожники

Сейчас машина перестает быть профессиональным инструментом и начинает превращаться в модный аксессуар для комфортного перемещения в пространстве. Причем эта тревожная тенденция возникла в мировом автопроме довольно давно. Почему? Да потому что меняется подход вождению и автомобилю. Люди становятся не водителями, а потребителями услуги мобильности. При этом, все чаще принципиальные решения о конечном виде продукта начинают принимать «специалисты», даже не имеющие собственного опыта эксплуатации транспортных средств.

Однако до недавнего времени деградацию автопрома удавалось сдерживать, благодаря довольно консервативной аудитории европейских потребителей. Ведь они, несмотря на стремительный рост революционных технологий, выступали в качестве стабилизирующего фактора, препятствуя оголтелому и бессистемному превращению автомобиля в гаджет. Фактически, именно благодаря им и европейцы, и американцы, и японцы с прочими корейцами строили машины, способные доставлять удовольствие прежде всего от процесса вождения.

Которое было следствием правильной и профессиональной конструкции авто. Но затем прозвенел первый тревожный звонок. В мире наступила эра кроссоверов. Они декларировались как внедорожники, но никакого отношения к последним не имели. Но в сознание потребителя активно внедрялись бездоказательные идеи о том, что эти ТС могут все.

Тем более, что абсолютное большинство владельцев SUV никогда не будут рисковать, выезжая за пределы асфальта. Но зато с гордостью могут заявить, что управляют внедорожником. Тем не менее, классические «проходимцы» по-прежнему присутствовали на рынке, хотя спрос на них и начал снижаться. И в этот момент китайский автопром начинает стремительно захватывать мир.

Фото globallookpress.com

Причем, его отличительная особенность в том, что он не имел собственной истории становления автомобильной промышленности. Китайцы не проделали сложный путь поиска правильных решений и болезненного устранения собственных ошибок. Они не управляли эволюцией транспортных средств. И поэтому, когда Китай приступил к массовому производству собственных авто, он взял за основу уже деградирующую европейскую модель средств мобильности.

И в соответствии с ней, форма стала определять содержание, а реальный потенциал машины стал заменяться формальным присутствием тех или иных технологий, уже не годных для использования на постоянной основе, а только обозначающих свое наличие в автомобиле для того, чтобы оправдать его стоимость. Особенно ярко это проявилось в сегменте внедорожников.

В результате классический полный привод стал заменяться подключаемым и электронно-управляемым. А коробка передач от классического автомата мутировала в «робот» или вариатор. Формально автомобиль был и полноприводным, и внедорожным, но с большим количеством оговорок. И китайцы со свойственными им упорством и оптимизмом довели ситуацию до крайности.

Внешний вид авто стал брутально внедорожным. А вот набор технических решений нарочито современным, причем в плохом смысле этого слова. Казалось бы, что привлечение европейских специалистов к проектированию китайских внедорожников должно было исправить ситуацию, но этого не случилось.

Фото globallookpress.com

Ведь это были инженеры новой волны технического прогресса, создающие машину как товар с высокой добавленной стоимостью. Где несовершенства дорогого «железа» компенсировались умными, зато дешевыми электронными ассистентами. Тем более, что в Китае, являющимся крупнейшим рынком для своих автопроизводителей, понятия бездорожье практически не существует.

Зачем тогда уподоблять свои автомобили верблюду в зоопарке, если «тюнинг» им в благоприятных условиях просто не нужен. А вот внешний вид портит довольно сильно. В результате сложилась довольно любопытная схема внедорожника по-китайски. Красивый и агрессивно выглядящий кузов с большим количеством нефункциональных деталей и отсылками к известным внедорожникам прошлого.

Богато отделанный салон с изобилием сенсорных дисплеев, пользоваться которыми можно только стерильно чистыми руками. Поперечно расположенный двигатель объемом 1,5 литра. Вариатор или «робот» в сочетании с электронно-управляемой трансмиссией. И подвеска, оптимизированная под асфальт с небольшим акцентом на не очень качественную дорогу.

При этом полный привод, с точки зрения использования на реальном бездорожье, работоспособен в течении лишь небольшого промежутка времени. После чего происходит его перегрев и аварийное отключение. И в лучшем случае автомобиль станет переднеприводным, а в худшем — вообще будет обездвижен.

Фото globallookpress.com

Похоже, это связано с тайным внедрением в китайские авто третьего закона робототехники. А согласно ему, автомобиль не может причинить вред себе и всячески оберегает трансмиссию от ускоренного износа. Конечно, это не значит, что только китайцы не умеют делать внедорожники. Просто изменился мир и теперь внедорожники стали такими, что лучше всего они чувствуют себя на асфальте.

Но именно Китай, благодаря своему огромному влиянию на мировой авторынок, смог довести эту концепцию до абсолюта. Он незаметно переформатировал брутального джипера в потребителя услуги внедорожной и комфортной мобильности, заставив его поверить в то, что не эксплуатационные характеристики делают авто профессиональным. Нет. Все совсем иначе.

Современный внедорожник определяется формальным набором признаков в виде полного привода и сурового дизайна. А степень его профессиональности зависит исключительно от набора управляющих программ, чья работоспособность определяется надежностью и выносливостью практически одноразовой трансмиссии. В итоге круг замкнулся. Благодаря своему массовому доминированию, концепция китайских внедорожников стала стандартом, превзойти который уже практически невозможно.