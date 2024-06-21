Непредвзятое: как ведет себя Chery Tiggo 7 Pro Max после полугода эксплуатации

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» поучаствовал в процессе приобретения новенького с иголочки Chery Tiggo 7 Pro Max в самом начале 2024 года. Мы подробно рассказали о всех тонкостях и «скользких моментах» этого процесса, кредитах и скидках, обязательствах и бонусах. Но вот прошло шесть месяцев, и вполне логично было связаться с владельцем и задать ему пару неудобных вопросов. Что и было сделано.

Покупка нового автомобиля сегодня — событие, которое в нашей жизни останется надолго: уж слишком дороги нынче «железные кони», чтобы праздник становился будним днем. Цена — причина для вдумчивого и размеренного выбора, осознанного принятия решения, но ведь для этого необходимо оперировать какими-то данными, которые зачастую далеки от истины.

Как и где искать веские истины среди мегатонн маркетингового «елея»? Кому верить, а кому — доверять? Так вот герой нашего зимнего репортажа и вовсе не стал набирать слишком много «исходников» и предпочел сделать выбор на основании двух постулатов: самый старый и массовый импортный бренд, официально присутствующий на российском рынке, а так же самая популярная и широко представленная модель. Тогда «стрелка» указала на Chery Tiggo 7 Pro Max, который в итоге и был приобретен. Но убедил ли автомобиль после «личного» общения и какие хвори полезли из него в первое полугодие на российской дороги?

Автожурналистов порой упрекают в излишнем усложнении процессов, неверно расставленные акценты и прочие грехи, свойственные профессиональному сообществу. Мол, вы, ребята, «заелись» и от народа оторвались. Проще надо быть, ближе к действительности.

Поэтому вместо тысячи слов, высокопарных эпитетов и технических терминов, сложных не только в понимании, но и в произношении, просто дадим слово человеку, рублем проголосовавшим за конкретный автомобиль, проехавшим на нем без малого 6000 км и готовым совершенно искренне рассказать: какой же он, Tiggo 7 Pro Max? По-настоящему рассказать и по-простому.

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Далее — прямая речь, в которой осталось лишь расставить запятые:

— Честно говоря, я очень доволен. Конечно, фактор «новой машины» тоже присутствует, но в целом — ни секунды не сомневался в правильности своего выбора. Естественно, все владельцы «семерки» теперь хотят «восьмерку, я не исключение, но после простенького бюджетного европейского седана — небо и земля.

За неделю привык к габаритам, к трансмиссии — у меня была механика, а опыта езды с двумя педалями не имелось совсем, к повадкам машины. Единственное, что немного расстраивает — машина снаружи больше, чем внутри. То есть изначально казалось, что салон просторнее: хитрые китайцы зачем-то отдали все пространство задним пассажирам, отрезав его от багажника. По мне — странное решение, но свои полтора шкафа я на прошлых выходных запихнул. Решаемо, одним словом.

Очень понравился мотор — его хватает «за глаза». И в городе, и на трассе никакой «нехватки сил» не почувствовал. Я не гонщик, да и быстрых машин в практике не было, но Chery в этом смысле меня, прямо скажу, устраивает с запасом. Про трансмиссию ничего плохого также не могу сказать — не дергает, не мешает, разгоняться дает. И тормозов хватает.

Читал, что подвеска мягкая излишне — ну мягкая, да, но мне нравится. Машину в сторону не тащит, из колеи не выбрасывает. Едет хорошо: ветром, хотя она и высокая достаточно, не сдувает. Полный привод, конечно, сила: как купили, до дома доехали, сразу забрался в высокий сугроб. И выехал!

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С другой стороны, сел в глине и поймал перегрев трансмиссии, после которого на приборной панели загорелся значок Check Engine. Как остыла — ярлычок не пропал, пришлось скидывать клемму с аккумулятора. Получается, в голое поле выезжать смысла нет: Chery Tiggo 7 Pro Max — не внедорожник.

Но в городе и на трассе его возможностей мне лично хватает. По обычным городским делам — «выше крыши». У меня дача в 2,5 часах от Москвы — нормально доезжаем, расход около 10 литров. По городу — литров 12 примерно. Аппетит «китайца» карман не опустошает — экономично расходует топливо, на мой взгляд. Но тут стоит сказать, что я заправляюсь только 95-ым и стараюсь заезжать исключительно на красно-белую заправку. Иногда, бывает, приходится и на «подсолнух», разницы никакой не почувствовал. АИ-92 заливать не пробовал.

Хотелось бы, конечно, кресло водительское с большим количеством настроек и адаптивный круиз-контроль, которые есть в максимальной комплектации Ultimate, но их отсутствие — не криминально, как по мне. Датчики и лампочки, типа движения в полосе, мне не интересны — только отвлекают.

Салон в целом нормальный: экокожа китайская, конечно, маркая, но довольно износостойкая, форму не теряет. Тут прокатился на такси, на такой же «семерке», но с пробегом уже 70 000 км, так у авто только руль затерся. А сиденья — вполне. Очень понравилась работа климатической установки: я как в самом начале поставил на AUTO, так и езжу — не трогаю. Удобно.

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Съездил на «нулевое ТО», остался доволен и сервисом, и услугой, и специалистами — вежливые, хорошие парни. Мастера своего дела. Все показали и рассказали, разрешили присутствовать и снизу все рассмотреть: я же форумов про китайские машины начитался, а там вечная тема — мол, торчат трубки и провода в разные стороны. Сам посмотрел — ничего не торчит, все аккуратно убрано, сильно выше спрятано, чем выхлопная, которая и является нижней точкой.

Никаких неисправностей сервисмены не нашли, поменяли только расходники, управились быстро. На полтора часа быстрее, чем обещали. Вместе с шиномонтажем у меня вышло 12 000 рубликов: 4500 за переобувку и что-то около 7000 — за обслуживание. Так что машиной я доволен, очень доволен.

Любопытно, конечно, сколько она проживет, эксплуатирую-то я в крайне щадящем режиме. Хочется, чтобы года четыре в таком ритме и без проблем протянула — потом буду менять. Так уж решил про себя — не более пяти лет. Просто отгоню в trade-in и возьму новую. Посоветую ли я Chery Tiggo 7 Pro Max другим? В принципе — да.

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Машина из разряда: садись, катайся, получай удовольствие. «Китаец», конечно, «китайцу» — рознь, но как по мне — этот самый добротный по сборке, по качеству. Так что еще зимой мне показалось, что этот вариант — лучший из того, что у нас есть официально. От своего мнения и сейчас не отступаю.

Вообще, релиз 2024 года, который вот сейчас продается — ни одного «косяка», а которые были — все убрали. То есть по факту вылечили все детские болячки. Я думаю, что и следующую машину тоже куплю китайскую. Ничего страшного и критичного в них нет — тут уж на своем опыте могу говорить...

Что-то тут комментировать — только портить. Посему — так и оставим.