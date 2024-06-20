Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max появился у дилеров до официальной премьеры

19 июня этого года Chery анонсировала выход в свет рестайлинговой версиии кроссовера Tiggo 7 Pro Max, а уже 20 июня появились снимки живых авто, поступающих к дилерам. По фотографиям видно, что обновления коснулись только экстерьера и интерьера машины.

О поставках новых автомобилей в дилерские центры сообщил telegram-канал Tagaz. Судя по представленным ресурсом фото, китайский SUV отличается от предшественника передним бампером в стиле гибридной модификации Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, а его салон выполнен в духе китайской версии Tiggo 7 Plus. Новинка рынка получила изогнутый 24,6-дюймовый блок цифровой панели приборов и мультимедиа, новый «хрустальный» селектор трансмиссии, а также переоформленный в стиле Tiggo 8 Pro Max и Arrizo 8 центральный тоннель.

Технических изменений нет. Обновленный Tiggo 7 Pro Max сохранит 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 л, работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Также будут доступны варианты с передним и полным приводом и сразу шесть комплектаций. Сроки начала продаж рестайлинговой модели и ее стоимость пока не раскрыты. Прайсы на текущую версию этого кроссовера Chery начинаются от 2 720 000 рублей.