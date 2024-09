Памяти Outlander посвящается: тест-драйв кроссовера Changan CS75 Plus

В России Changan CS75 Plus далеко не хит продаж марки. Семейка Uni, пожалуй, разлетается веселее, что вполне объяснимо. Пробуем разобраться, на что рассчитывает «семьдесят пятый», кому адресован, а также какие его преимущества и недостатки можно назвать неоспоримыми.

Changan CS75 Plus стал четвертым в череде «Чанганов», оказавшихся на летних тестах портала «АвтоВзгляд». И первая троица — СS55 Plus, гибридный Uni-K IDD и седан Lamore — признаться, задала довольно высокую планку. Получивший после смены поколений в 2019 году приставку Plus среднеразмерный кроссовер CS75 с тех пор на родине в Китае уже дважды подвергся модернизации, но в России с лета 2023 года продается версия, актуальная на 2019-й год. Отсюда, быть может, и некоторые претензии, которые можно предъявить модели с позиций именно отечественного рынка.

Когда обычный в сущности автомобиль весь топорщится спортивными нотками, за него отчасти неловко. Ну не оправдает же. Да, иногда это красиво. Спорт это дорого, из-за чего престижно. Спорт доступен не всякому. И кого хочет обмануть производитель? Вот машина стоит в дорогих «кроссовках» и модном «спортивном трико», но мы понимаем, что она не сделает сальто, выход на две или подъем с переворотом. Для этого нужна реальная мощь и нешуточная подготовка.

Changan CS75 Plus внешне — автомобиль броский. Он буквально собран из спортивных цитат. Мощный «гриль», агрессивная диодная светотехника, ярко-красные акцентированные элементы отделки с литерой S, вставки под карбон, простроченный красной ниткой салон и грозные овальные амбразуры в ковшеобразных спинках сидений. А задние вертикальные «стопари» в карбоновой опалубке поверху пятой двери и вовсе прямая аллюзия с «Формулой». Однако при всем при этом перед нами совершенно обычная гражданская «лошадка» весьма надо признать заурядных способностей.

Под капотом расположился бензиновый 1.5 с турбонаддувом на 167 сил. Максимальная тяга в 265 Нм достигается уже на 1450 об/мин., что обеспечивает достаточно бойкий для немаленького кроссовера старт. По габаритам его можно сравнить с Chery Tiggo 8 Pro Max или Haval F7 только что сменившегося первого поколения.

С движком трудится 6-диапазонный «автомат» Aisin — кивок догматикам и традиционалистам, не доверяющим нынешним роботам и вариаторам. В багажнике производитель намерил 620 литров, клиренс — 190 мм. Зато подвеска полностью независимая, включая заднюю многорычажку. Привод исключительно и безальтернативно передний.

Эргономически модель неплохо проработана. Сенсоры управления климатом под рукой. Шайба выбора режима движения — ECO, Normal или Sport — тоже на привычном месте. Понравилась кнопка Старт/Стоп — массивная, точно не промахнешься. Функционал кнопок на руле вполне интуитивный. А вот регулировка руля по вылету короткая. Из-за этого рослым водителям не удастся вытягивать ноги за рулем, посадка будет не идеальной.

Второй ряд достаточно просторный, но его главное достоинство — умение складываться в ровный пол. В машине можно будет ночевать при необходимости и легко, спасибо, внушительному багажнику, перевозить объемный груз.

В салоне мощная спарка из приборной панели и дисплея мультимедиа услужливо повернута к водителю, что, правда, не избавляет экраны от бликов. Оба размером по 12,3 дюйма. Единственная и неповторимая комплектация — версия Luxury за 2 849 900 рублей — включает максимум того, что производитель счел нужным предложить покупателям модели.

Тут однозонный климат-контроль, активный «круиз», комбинированная обивка сидений, бесключевой доступ, панорамный верх, шесть «подушек», система кругового обзора со встроенным видеорегистратором и сервопривод пятой двери. Передние кресла греются (только подушки) и оба оснащены электроприводами.

Сзади регулировок нет, как нет и обогрева. Нитей, впрочем, не видно и в лобовом стекле, как нет их и внутри рулевого колеса. Так что в плане готовности к зиме CS75 пока оставляет желать лучшего.

Помимо этого производитель решил, что двух портов USB (на оба ряда) будет довольно. Зато всевозможными электронными помощниками кроссовер оснащен щедро. Задом можно сдавать с закрытыми глазами, в плане безопасности тут все в полном ажуре. Да и движение вперед кроссовер подстрахует, если что, контролем дистанции и дополнительным усилием при торможении.

На ходу претензий к машине немного. Динамика достаточная, спортрежим позволяет легко решать вопросы с обгоном на трассе. Кое-какая «шумка» тоже вроде бы присутствует. Электроусилитель руля настроен дружелюбно, усилие в поворотах понятное и адекватное скорости.

Но это, конечно, не «Аутлендер», которому, помнится, как никому другому из средних кроссоверов удавались скоростные маневры. CS75 в напряженных кривых даже под присмотром электроники слегка уводит с траектории. Быть может, особенности резины. Хотя в целом для переднеприводного SUV это в пределах нормы.

К тому же подвеска настроена по схеме, популярной у многих китайских авто, когда компромисс между комфортом и спортивными качествами сдвинут в сторону спорта. Жесткость чувствуется и на среднем по качеству дорожном покрытии, и уж тем более на некачественной дороге. Крены вы можете и не заметить, но трещины и выбоины наверняка прочувствуете сполна.

Словом, в линейке Changan мы обнаружили обычный китайский автомобиль, который вполне можно воспринимать без ставших уже характерными для бренда восторженных эпитетов. Достойная внешность, неплохие ходовые качества, завидная экономичность (в городе порядка 8,5-9,0 л/100 км), изрядный набор систем безопасности и достаточно внушительный ценник...

Мы бы с удовольствием проголосовали «за» обеими руками, однако отсутствие зимней подготовки несколько разочаровало. Под наш рынок китайцы подстраиваться не торопятся. Видно, своего хватает.