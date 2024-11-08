Денег ради: новые правила оборота в России моторных масел разорят водителей

В России собираются в самом скором времени ужесточить правила торговли запчастями и расходниками для машин. Предлагается введение обязательной маркировки и даже блокирование «левого» товара на кассе. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, останется ли после внедрения этой новации доступным, например, обычное моторное масло.

Предполагаемые меры — введение обязательной маркировки по системе «Честный знак» и даже блокирование на кассах при попытке реализации контрафакта — уже направленны в Минпромторг и Правительство РФ. Инициативу ее авторы объяснили тем, что доля подделок импортной продукции в этом сегменте на российском рынке уже превышает 50%.

Однако возникают закономерные вопросы. Чего ждать автовладельцам после изменений, которые затронут, в частности, такой важный расходник, как моторное масло? Где гарантия, что качественный продукт не станет своего рода дорогостоящим «деликатесом»? А что насчет запчастей?

— Предлагаемые меры в отношении лубрикантов и компонентов авто полезны, и они требовались давно, уверен ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром» Андрей Молодовский. — Ведь после активизации в России параллельного импорта стало сложнее различать оригинальную и контрафактную продукцию, в том числе — по причине специфики производства импортных товаров для разных стран, в особенности смазок.

В Белоруссии, кстати, давно используется унифицированный контрольный знак (УКЗ) для автомасел — аналог «Честного знака». В этом банке товаров зарегистрированы все виды моторных масел, и можно проверить регистрацию товара, просканировав код. И я надеюсь, в предложенных условиях удастся побороть поставщиков контрафакта, — говорит наш эксперт.

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Однако совсем иначе оценивает ситуацию вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр:

— Во-первых, есть разница между контрафактом — то есть незаконно продаваемым оригинальным товаром — и фальсификатом (подделкой), — замечает эксперт. — Во-вторых, в случае, скажем, с моторным маслом надо помнить: производители всегда настаивают, что их продукт идеален — пригоден для авто с разными двигателями и, стало быть, имеет широкое применение.

Но на простой вопрос «где берете присадки» — отмалчиваются. В мире всего четыре завода, которые делают по-настоящему качественные присадки для моторных масел. Есть еще китайские аналоги, но они не соответствуют требованиям международных конвенций, регулирующих качество, — рассказывает Хайцеэр.

А это означает, что даже официально продаваемое в России моторное масло далеко не всегда отвечает заявленному уровню качества. И ужесточение правил оборота изменить это не в силах. Новая система, по мнению Хайцеэра, будет не подтверждать качество расходников и запчастей, а решать проблему сбора налогов. Да, она одновременно упростит проверку законности ввоза, то есть будет отвечать за отслеживание контрафакта. Но выявлять соответствие расходника или детали заявленным свойствам новая система не сможет.

Что касается влияния нововведения на розничные цены, то г-н Молодовский полагает, что они сильно не изменятся. Возможно, предложение несколько сократится из-за того, что рынок покинут «поддельщики» и мелкие фирмы-импортеры. Но в целом все будет по-прежнему.

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Но и тут г-н Хайцеэр уверен, что это не так. Ужесточение правил оборота в самом деле скажется крайне негативно на мелких поставщиках. И именно это повлияет на цены: запчасти однозначно станут дороже после того, как новые меры заработают в полную силу.

— При этом «черный» рынок никуда не денется. Он просто перестанет «жить» вместе с «белым». И продолжит свое существование отдельно. То есть покупки за наличные в обход закона останутся в нашей автомобильной жизни. А на «белом» рынке, соответственно, цены вырастут, и вполне ощутимо, — уверен эксперт.

Таким образом, ужесточение оборота в России моторного масла и запчастей не избавит автовладельцев от расходников ненадлежащего качества. Цены на официально продаваемые товары, скорее всего, вырастут.

А поскольку «теневой» оборот вряд ли прекратится, то многие потребители, видимо, будут отдавать предпочтение именно «черному» рынку с его обилием низкокачественной, но более доступной продукции.