Минпромторг проталкивает убийственное для правительства страны повышение цен на квадроциклы

— В ближайших планах кабинета министров — рассмотреть Проект Постановления о многократном увеличении утильсбора на квадроциклы. И сейчас в сообществе любителей ATV все разговоры только об этом. По вашим оценкам, что случится с рынком внедорожной мототехники, если новые тарифы будут одобрены?
— До 2014 года рынок квадроциклов в России очень динамично развивался. Затем случилась девальвация и, как следствие, падение в 4 раза. Для общего понимания картины: если до 2014 года включительно в России продавалось более 40 000 квадроциклов, то в последние годы 9 000—10 000.
Но главный удар по отрасли нанес в 2016 году именно утилизационный сбор. И только наметились положительные тенденции (в 2020 году рынок ATV в России вырос до 13 000 единиц в год), как новый удар под дых. И не факт, что от него уже получится оправиться, ведь при повышении утилизационного сбора будет очередное падение продаж, и в этом сомневаться не приходиться. Начнутся массовые банкротства и увольнения в дилерской сети. Проходили ведь уже это.
— И каковы в 2016 году были неприятные итоги?
— Количество салонов нашей дилерской сети после введения утилизационного сбора сократилось где-то со 190 до 110. Без преукрас, сотни сотрудников потеряли работу. Причем, по другим брендам тоже самое происходило. Это же аксиома: падают продажи, дилерские центры закрываются. Есть минимальный объём продаж для рентабельности работы, и при сократившемся рынке многие салоны стали убыточными. Вот такой был результат от введения утилизационного сбора…
За гранью доступности
— Хотелось бы конкретики… Сколько, к примеру, стоят два ваших самых популярных квадроцикла сейчас, и сколько они могут стоить, если проект станет полноценным Постановлением?
— Среднекубатурный 500-«кубовый» квадроцикл нынче стоит 569 900 рублей. В случае пессимистичного для нас сценария его цена будет около 800 000 рублей. Что вы так удивляетесь?! Размер утилизационного сбора по коэффициентам, планируемым в проекте Постановления к увеличению, вырастет на 143%. Но это цветочки.
Если возьмем крупнокубатурную технику, с объемом двигателя 1000 «кубов», с текущей стоимостью 1 026 900 рублей, то размер утилизационного сбора для нее вырастет со 120 750 рублей до 345 000 «деревянных», то есть почти в 3 раза! И прогнозируемая цена на наш «литр» будет более 1,3 млн. рублей.
— Не кисло. Особенно, если учесть, что цена на российские квадрики останется на нынешнем уровне…
— Не обольщайтесь. У отечественных производителей техники цены тоже вырастут, хотя им утилизационный сбор возвращается в виде субсидий. И мы это уже видели в 2016 году. Сравните цены и вы увидите, что российские квадроциклы ненамного дешевле привезенных.
— Думаю, что каждая компания хочет получать максимально возможную прибыль. Так что чему удивляться высоким ценам в том числе и на российские товары. К тому же, стимулирование производства внутри страны — это вполне здравая политика любого государства… Ваша компания — очень крупный игрок на отечественном рынке, и вы тоже могли построить завод и забыть про утильсбор…
— Расскажу детально… Мы хотели начать с производства квадроциклов в России, которые мы ввозим. Со временем у нас могли бы появиться и собственные модели, ориентированные на российский рынок. Также планировалось производство собственного снегохода. Но мы столкнулись с тем, что сегодня фактически существует запрет на открытие производства.
Нет, формально, конечно же, можно начать производить. Но как продавать, если кому-то возвращают половину себестоимости, а тебе нет?! Напомню, что производители тоже платят утилизационный сбор, только российским компаниям его возвращают. А если ты хочешь тоже получить субсидии, то должен заключить СПИК с Минпромторгом. А это не так просто, как выяснилось.
Не в деньгах счастье
— И в чем же сложность? Я так понимаю, были б деньги и желание…
— Минпромторг попросит определённый объём инвестиций. По закону минимум 750 млн. рублей. Но, например, нам заявили, дайте 2 млрд! Но и этого мало. Даже если ты нашёл деньги, тебе ещё указывают, как ты должен их потратить, во что инвестировать и какое оборудование купить. Ведь ты должен локализовать конкретные производственные процессы. Я уже молчу про требование создать производство полного цикла.
— Ну а что в этом удивительного?! Государство заинтересовано, чтобы в стране было не отверточное производство, а полноценное с максимальной локализацией…
— Объясню на нашем примере. Есть детали, которые стоят мало, но чтобы их произвести, нужно дорогое оборудование. К примеру, какая-то штампованная запчасть стоит копейки, а пресс и оснастка для ее изготовления — дорогие. И чтобы отбить вложения, это оборудование должно работать 24 на 7. Но зачем, например, тебе 100 000 деталей, если твоя потребность, обусловленная спросом на технику, всего 3000 штук.
В результате твой пресс работает два дня в месяц, а потом стоит. Очевидно, что такую деталь выгодней купить на стороне, чем производить самому. Яркий пример: пластик на квадроцикл, где и оборудование, и формы стоят очень дорого, в стоимости всего изделия составляет лишь 3%. Так вот по правилам Минпромторга мы должны делать пластик, и не важно, экономически это целесообразно или нет. И таких операций целый список!
— Это правда, что Минпромторг ратует за максимальную локализацию производства…
— Мы были готовы всё это локализовать. Подаём документы, а нам говорят, мол, а где покупка оборудования?! Но зачем нам его покупать, если у нас в городе через дорогу стоит завод полностью оснащённый необходимыми станками, и там будут только рады по нашему заказу на производство необходимых деталей. И это не голословное утверждение. Наш старый партнёр компания Металлопродукция была готова для нас производить рамы под ключ, включая их покраску.
Подчеркну, российская компания была готова для нас производить из российского металла, силами граждан России, несущие элементы для наших квадроциклов. Такие же договорённости у нас были и с другими производствами. Это и пластик, топливные баки, и сиденья. Но знаете, что нам сказали? А где же большой завод, на котором будет перерезать красную ленточку?
В результате нам с 2016 года даже ответ на нашу заявку не дали. Кроме этого, нам известно, что существующие компании написали письмо Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой не допустить открытия нашего завода.
Преимуществ много не бывает
— Вернемся к утильсбору. На ваш взгляд, насколько целесообразно его повышать до обозначенных в проекте величин, и какой бы размер платежа был более или менее приемлемым?
— Уже сейчас финансовый барьер на ввоз большинства моделей квадроциклов составляет до 60% от их стоимости (здесь и таможенные пошлины, и утильсбор). С моей точки зрения, этого вполне достаточно, чтобы создать преимущество отечественному производителю. Но если даже при таком уровне ценового преимущества они не в состоянии произвести конкурентный товар, который заинтересует потребителя, то зачем нужно это производство и его поддержка!?
— Какой выход из сложившейся ситуации видите вы?
— Сейчас мы прилагаем все усилия к тому, чтобы в Правительстве обратили внимание на необоснованное повышение утилизационного сбора именно на нашу технику. Мы пишем обращения от компании в государственные органы власти, кроме этого активно подключились общественные организации, которые занимаются прокатами и путешествиями на нашей технике по всей стране, а также простые пользователи, на плечи которых ляжет этот утилизационный сбор.
В моем понимании, куда правильнее субсидировать спрос, а не производство. Ведь если вы даёте деньги производственной компании, то не факт, что она их эффективно потратит. Деньги надо давать потребителю. Это можно делать в виде льготных кредитов на технику отечественного производства, как это делают с автомобилями, или, например, дотаций на доставку в отдалённые регионы.
Часто это существенные суммы, и такие дотации помогут отечественной технике быть дешевле. Ключевой момент: отечественной технике быть дешевле, а не импортной дороже! Тогда потребитель решает, что ему купить, и какой производитель ему интереснее.