Минпромторг проталкивает убийственное для правительства страны повышение цен на квадроциклы

Фото: АвтоВзгляд
2 февраля Правительство РФ должно утвердить — или, как надеются производители и потребители — отклонить предложение Минпромторга страны о повышении утильсбора на квадроциклы. Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, насколько планируемое увеличение этого «налога» скажется и на покупателях в частности, и на рынке в целом. Возможные последствия непродуманного решения чиновников подтвердил нашему корреспонденту дистрибьютор марки CFMOTO в России коммерческий директор ООО «АВМ-Трейд» Алексей Саковский.

— В ближайших планах кабинета министров — рассмотреть Проект Постановления о многократном увеличении утильсбора на квадроциклы. И сейчас в сообществе любителей ATV все разговоры только об этом. По вашим оценкам, что случится с рынком внедорожной мототехники, если новые тарифы будут одобрены?

— До 2014 года рынок квадроциклов в России очень динамично развивался. Затем случилась девальвация и, как следствие, падение в 4 раза. Для общего понимания картины: если до 2014 года включительно в России продавалось более 40 000 квадроциклов, то в последние годы 9 000—10 000.

Но главный удар по отрасли нанес в 2016 году именно утилизационный сбор. И только наметились положительные тенденции (в 2020 году рынок ATV в России вырос до 13 000 единиц в год), как новый удар под дых. И не факт, что от него уже получится оправиться, ведь при повышении утилизационного сбора будет очередное падение продаж, и в этом сомневаться не приходиться. Начнутся массовые банкротства и увольнения в дилерской сети. Проходили ведь уже это.

Фото: АвтоВзгляд

— И каковы в 2016 году были неприятные итоги?

— Количество салонов нашей дилерской сети после введения утилизационного сбора сократилось где-то со 190 до 110. Без преукрас, сотни сотрудников потеряли работу. Причем, по другим брендам тоже самое происходило. Это же аксиома: падают продажи, дилерские центры закрываются. Есть минимальный объём продаж для рентабельности работы, и при сократившемся рынке многие салоны стали убыточными. Вот такой был результат от введения утилизационного сбора…

За гранью доступности

— Хотелось бы конкретики… Сколько, к примеру, стоят два ваших самых популярных квадроцикла сейчас, и сколько они могут стоить, если проект станет полноценным Постановлением?

— Среднекубатурный 500-«кубовый» квадроцикл нынче стоит 569 900 рублей. В случае пессимистичного для нас сценария его цена будет около 800 000 рублей. Что вы так удивляетесь?! Размер утилизационного сбора по коэффициентам, планируемым в проекте Постановления к увеличению, вырастет на 143%. Но это цветочки.

Фото: АвтоВзгляд

Если возьмем крупнокубатурную технику, с объемом двигателя 1000 «кубов», с текущей стоимостью 1 026 900 рублей, то размер утилизационного сбора для нее вырастет со 120 750 рублей до 345 000 «деревянных», то есть почти в 3 раза! И прогнозируемая цена на наш «литр» будет более 1,3 млн. рублей.

— Не кисло. Особенно, если учесть, что цена на российские квадрики останется на нынешнем уровне…

— Не обольщайтесь. У отечественных производителей техники цены тоже вырастут, хотя им утилизационный сбор возвращается в виде субсидий. И мы это уже видели в 2016 году. Сравните цены и вы увидите, что российские квадроциклы ненамного дешевле привезенных.

— Думаю, что каждая компания хочет получать максимально возможную прибыль. Так что чему удивляться высоким ценам в том числе и на российские товары. К тому же, стимулирование производства внутри страны — это вполне здравая политика любого государства… Ваша компания — очень крупный игрок на отечественном рынке, и вы тоже могли построить завод и забыть про утильсбор…

Фото: АвтоВзгляд

— Расскажу детально… Мы хотели начать с производства квадроциклов в России, которые мы ввозим. Со временем у нас могли бы появиться и собственные модели, ориентированные на российский рынок. Также планировалось производство собственного снегохода. Но мы столкнулись с тем, что сегодня фактически существует запрет на открытие производства.

Нет, формально, конечно же, можно начать производить. Но как продавать, если кому-то возвращают половину себестоимости, а тебе нет?! Напомню, что производители тоже платят утилизационный сбор, только российским компаниям его возвращают. А если ты хочешь тоже получить субсидии, то должен заключить СПИК с Минпромторгом. А это не так просто, как выяснилось.

Не в деньгах счастье

— И в чем же сложность? Я так понимаю, были б деньги и желание…

Фото: АвтоВзгляд

— Минпромторг попросит определённый объём инвестиций. По закону минимум 750 млн. рублей. Но, например, нам заявили, дайте 2 млрд! Но и этого мало. Даже если ты нашёл деньги, тебе ещё указывают, как ты должен их потратить, во что инвестировать и какое оборудование купить. Ведь ты должен локализовать конкретные производственные процессы. Я уже молчу про требование создать производство полного цикла.

— Ну а что в этом удивительного?! Государство заинтересовано, чтобы в стране было не отверточное производство, а полноценное с максимальной локализацией…

— Объясню на нашем примере. Есть детали, которые стоят мало, но чтобы их произвести, нужно дорогое оборудование. К примеру, какая-то штампованная запчасть стоит копейки, а пресс и оснастка для ее изготовления — дорогие. И чтобы отбить вложения, это оборудование должно работать 24 на 7. Но зачем, например, тебе 100 000 деталей, если твоя потребность, обусловленная спросом на технику, всего 3000 штук.

Фото: АвтоВзгляд

В результате твой пресс работает два дня в месяц, а потом стоит. Очевидно, что такую деталь выгодней купить на стороне, чем производить самому. Яркий пример: пластик на квадроцикл, где и оборудование, и формы стоят очень дорого, в стоимости всего изделия составляет лишь 3%. Так вот по правилам Минпромторга мы должны делать пластик, и не важно, экономически это целесообразно или нет. И таких операций целый список!

— Это правда, что Минпромторг ратует за максимальную локализацию производства…

— Мы были готовы всё это локализовать. Подаём документы, а нам говорят, мол, а где покупка оборудования?! Но зачем нам его покупать, если у нас в городе через дорогу стоит завод полностью оснащённый необходимыми станками, и там будут только рады по нашему заказу на производство необходимых деталей. И это не голословное утверждение. Наш старый партнёр компания Металлопродукция была готова для нас производить рамы под ключ, включая их покраску.

Фото: АвтоВзгляд

Подчеркну, российская компания была готова для нас производить из российского металла, силами граждан России, несущие элементы для наших квадроциклов. Такие же договорённости у нас были и с другими производствами. Это и пластик, топливные баки, и сиденья. Но знаете, что нам сказали? А где же большой завод, на котором будет перерезать красную ленточку?

В результате нам с 2016 года даже ответ на нашу заявку не дали. Кроме этого, нам известно, что существующие компании написали письмо Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой не допустить открытия нашего завода.

Преимуществ много не бывает

— Вернемся к утильсбору. На ваш взгляд, насколько целесообразно его повышать до обозначенных в проекте величин, и какой бы размер платежа был более или менее приемлемым?

— Уже сейчас финансовый барьер на ввоз большинства моделей квадроциклов составляет до 60% от их стоимости (здесь и таможенные пошлины, и утильсбор). С моей точки зрения, этого вполне достаточно, чтобы создать преимущество отечественному производителю. Но если даже при таком уровне ценового преимущества они не в состоянии произвести конкурентный товар, который заинтересует потребителя, то зачем нужно это производство и его поддержка!?

Фото: АвтоВзгляд

— Какой выход из сложившейся ситуации видите вы?

— Сейчас мы прилагаем все усилия к тому, чтобы в Правительстве обратили внимание на необоснованное повышение утилизационного сбора именно на нашу технику. Мы пишем обращения от компании в государственные органы власти, кроме этого активно подключились общественные организации, которые занимаются прокатами и путешествиями на нашей технике по всей стране, а также простые пользователи, на плечи которых ляжет этот утилизационный сбор.

В моем понимании, куда правильнее субсидировать спрос, а не производство. Ведь если вы даёте деньги производственной компании, то не факт, что она их эффективно потратит. Деньги надо давать потребителю. Это можно делать в виде льготных кредитов на технику отечественного производства, как это делают с автомобилями, или, например, дотаций на доставку в отдалённые регионы.

Часто это существенные суммы, и такие дотации помогут отечественной технике быть дешевле. Ключевой момент: отечественной технике быть дешевле, а не импортной дороже! Тогда потребитель решает, что ему купить, и какой производитель ему интереснее.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, квадроциклы
1 февраля 2021
574