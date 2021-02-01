Минпромторг проталкивает убийственное для правительства страны повышение цен на квадроциклы

— В ближайших планах кабинета министров — рассмотреть Проект Постановления о многократном увеличении утильсбора на квадроциклы. И сейчас в сообществе любителей ATV все разговоры только об этом. По вашим оценкам, что случится с рынком внедорожной мототехники, если новые тарифы будут одобрены?

— До 2014 года рынок квадроциклов в России очень динамично развивался. Затем случилась девальвация и, как следствие, падение в 4 раза. Для общего понимания картины: если до 2014 года включительно в России продавалось более 40 000 квадроциклов, то в последние годы 9 000—10 000.

Но главный удар по отрасли нанес в 2016 году именно утилизационный сбор. И только наметились положительные тенденции (в 2020 году рынок ATV в России вырос до 13 000 единиц в год), как новый удар под дых. И не факт, что от него уже получится оправиться, ведь при повышении утилизационного сбора будет очередное падение продаж, и в этом сомневаться не приходиться. Начнутся массовые банкротства и увольнения в дилерской сети. Проходили ведь уже это.