АВТОВАЗ приступил к разработке битопливной LADA Vesta, «Москвич» объявил дату премьеры кроссовера с индексом 8, инсайдеры рассказали, какие машины встанут на конвейер бывшего завода Volkswagen в Калуге, Haval и Exlantix анонсировали российский запуск пары новинок, а прокуратура Татарстана признала трассу М12 «Восток» небезопасной. Главные события уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ порадовал на этой неделе сразу несколькими новостями. И самой интересной оказалась та, что связана с LADA Vesta, которая сможет потреблять и бензин, и метан. Вторая — с Niva Sport: глава концерна Максим Соколов подтвердил сроки начала производства «заряженного» внедорожника. А третья — с LADA Iskra: инсайдеры узнали, что новинка появится в шоу-румах дилеров уже в декабре.

Готовится к расширению модельного ряда и другой отечественный бренд — «Москвич». На этой неделе представители автозавода раскрыли дату публичной премьеры кроссовера с индексом 8. Весной его презентовали журналистам и столичному мэру Сергею Собянину, а теперь пришла пора познакомить с новинкой потенциальных покупателей. Ее представят на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая откроется 1 августа.

Кроме того, в первый день августа вернется к работе бывший завод Volkswagen в Калуге. Инсайдеры говорят, что предприятие наладит производство кроссоверов Chery: текущих Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, совершенно нового Tiggo 9 и — внимание — Tiggo 5. Причем, по их словам, китайцы даже намерены подписать с Минпромторгом России специальный инвестиционный контракт (СПИК).

Промелькнула в инфополе на этой неделе и другая китайская компания, заключившая с российскими властями СПИК еще в 2020-м. Да-да, мы имеем в виду Haval. В своих социальных сетях марка намекнула на скорый запуск кроссовера F7 нового поколения. По неподтвержденной информации, к производству модели в Тульской области все уже готово, и ее продажи должны начаться до конца лета.

Помимо нового F7, в августе на отечественный рынок должен выйти электрический седан Exlantix ES — первая модель очередного суббренда Chery. Но это вы, если следите за событиями автомобильного мира, и так знаете. Новость в другом: представители марки сообщили, что когда начнутся «живые» продажи четырехдверки, дилеры приступят и к приему предварительных заказов на вторую модель — кроссовер ET.

Напоследок — социалка. Прокуратура Татарстана выявила нарушения на платной трассе М12 «Восток» и признала скоростную дорогу небезопасной. Как оказалось, на некоторых участках вопреки требованиям ГОСТа отсутствовало ограждение и дорожные знаки, предупреждающие водителей о диких животных — из-за этого случилось много ДТП...

А подробнее об этих и других самых важных автомобильных новостях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.