9

На пятки Chery и Geely: компактный кроссовер Jetour Х50 представили официально

Очередная китайская новинка рынка не удивила ценой

Массивная и, что не характерно для современных китайских авто, довольно необычная решетка радиатора, большая площадь остекления, может быть и лишние, но не портящие общий вид выштамповки: в Москве состоялась официальная премьера компактного кроссовера Jetour Х50.

Поделиться
Автор
Артем Князев

Изображение На пятки Chery и Geely: компактный кроссовер Jetour Х50 представили официально

«Выход в свет» Jetour Х50 состоялся в рамках выставки Chinese Motor Show и если не наделал много шума, то явно заставил напрячься не только таких серьезных игроков рынка, как Chery и Geely, но и и другие «поднебесные» бренды, представленные у нас. Ведь новичок станет прямым конкурентом Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray/Belgee X50,Kaiyi X3 Pro, GAC GS3 и даже отечественному «Москвичу 3».

Ну как — напрячься? Учитывая, что по своим характеристикам Х50 мало чем отличается от других «китайцев» (1,5-литровый бензиновый турбированный мотор, агрегатированный с 6-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями, исключительно передний привод), главным фактором его успеха может стать только цена.

А она, как оказалась, довольно приятно отличается от перечисленных выше «паркетников». Скажем, РРЦ на Tiggo 4 Pro начинается 2 120 000 рублей, а с учетом различных выгод, предлагаемых производителем, машину можно взять менее, чем за два «ляма». Похожая ситуация и с остальными аналогами. Так вот: прайс на Jetour Х50 стартует с отметки в 1 990 000 «деревянных».

Правда, тут речь идет о версии, вооруженной 1,5-литровым атмосферном с МКП. Что, впрочем, даже хорошо: автомобиль явно будет востребован не только в корпоративных парках и такси, но и у значительной части простых граждан, которым остальное китайское автоизобилие сегодня просто не по карману. Что же касается джетуровской «турбополторашки», то ей, конечно, предстоит непростая борьба за выживание: тут ценник будет на уровне остальных игроков рынка.

Даже несмотря на то, что Х50 (как впрочем, и конкуренты) серьезно «нашпигован» самыми разнообразными опциями, среди которых мультимедийка с 10,25-дюймовым тачскрином, беспроводная зарядка на 50 Вт, поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Представители бренда, правда, подчеркивают, что машина прошла серьезную адаптацию под непростые российские условия эксплуатации, получив, в частности, оцинкованный кузов, пакет теплых опций и увеличенный объем бачка стеклоомывателя, плюс приличный клиренс в 200 мм. Однако тем же могут похвастать и та же Chery, и Geely, и даже «Москвич».

Что касается комплектаций Х50, то их три: Comfort, Elite, Luxury. А старт продаж этого SUV, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» и эту информацию на презентации «пятидесятки» подтвердил нам исполнительный директор российского офиса марки Михаил Родкин, состоится в сентябре 2024-го.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует