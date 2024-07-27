На пятки Chery и Geely: компактный кроссовер Jetour Х50 представили официально

Массивная и, что не характерно для современных китайских авто, довольно необычная решетка радиатора, большая площадь остекления, может быть и лишние, но не портящие общий вид выштамповки: в Москве состоялась официальная премьера компактного кроссовера Jetour Х50.

«Выход в свет» Jetour Х50 состоялся в рамках выставки Chinese Motor Show и если не наделал много шума, то явно заставил напрячься не только таких серьезных игроков рынка, как Chery и Geely, но и и другие «поднебесные» бренды, представленные у нас. Ведь новичок станет прямым конкурентом Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray/Belgee X50,Kaiyi X3 Pro, GAC GS3 и даже отечественному «Москвичу 3».

Ну как — напрячься? Учитывая, что по своим характеристикам Х50 мало чем отличается от других «китайцев» (1,5-литровый бензиновый турбированный мотор, агрегатированный с 6-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями, исключительно передний привод), главным фактором его успеха может стать только цена.

А она, как оказалась, довольно приятно отличается от перечисленных выше «паркетников». Скажем, РРЦ на Tiggo 4 Pro начинается 2 120 000 рублей, а с учетом различных выгод, предлагаемых производителем, машину можно взять менее, чем за два «ляма». Похожая ситуация и с остальными аналогами. Так вот: прайс на Jetour Х50 стартует с отметки в 1 990 000 «деревянных».

Правда, тут речь идет о версии, вооруженной 1,5-литровым атмосферном с МКП. Что, впрочем, даже хорошо: автомобиль явно будет востребован не только в корпоративных парках и такси, но и у значительной части простых граждан, которым остальное китайское автоизобилие сегодня просто не по карману. Что же касается джетуровской «турбополторашки», то ей, конечно, предстоит непростая борьба за выживание: тут ценник будет на уровне остальных игроков рынка.

Даже несмотря на то, что Х50 (как впрочем, и конкуренты) серьезно «нашпигован» самыми разнообразными опциями, среди которых мультимедийка с 10,25-дюймовым тачскрином, беспроводная зарядка на 50 Вт, поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Представители бренда, правда, подчеркивают, что машина прошла серьезную адаптацию под непростые российские условия эксплуатации, получив, в частности, оцинкованный кузов, пакет теплых опций и увеличенный объем бачка стеклоомывателя, плюс приличный клиренс в 200 мм. Однако тем же могут похвастать и та же Chery, и Geely, и даже «Москвич».

Что касается комплектаций Х50, то их три: Comfort, Elite, Luxury. А старт продаж этого SUV, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» и эту информацию на презентации «пятидесятки» подтвердил нам исполнительный директор российского офиса марки Михаил Родкин, состоится в сентябре 2024-го.