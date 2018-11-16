В России резко поднимаются цены за техосмотр автомобиля

Специалисты утверждают, что на сегодняшний день технический осмотр по всем правилам проходит всего лишь 20% автомобилистов. Остальные просто покупают «левые» документы. А после введения штрафа, все эти люди отправятся в центры ТО, где, вероятно, случится коллапс.

По новым правилам техосмотр должен проводиться высококвалифицированными работниками и на современном оборудовании, причем весь процесс должен фиксироваться на видео. Представители операторов признались, что при текущих тарифах соблюдать все условий будет просто невозможно. Поэтому придется повышать прайс технического осмотра. На сколько он подскочит, пока сказать сложно. Но у нас в таких делах, как правило, мыслят масштабно.

Кроме того, по пересмотренному закону диагностические карты переведут в электронный вид. По сообщению «Авторамблера», штрафовать за отсутствие документа будут автоматически с помощью камер фиксации нарушений. А просрочившим ТО «письма счастья» будут приходить раз в сутки за каждый день опоздания.