ГИБДД отказалась от всех изменений в ПДД

Госавтоинспекция ввела мораторий на любые изменения Правил дорожного движения. Иными словами, какие-либо полицейские поправки в ПДД в ближайшее время вводится не будут. По мнению начальника ГУ ОБДД МВД РФ Михаила Черникова, многочисленные инициативы — и принятые, и находящиеся на стадии обсуждения — водителями не воспринимаются. Или, как выразился генерал, «не доводятся до населения».
Иначе говоря, граждане продолжают ездить в лучшем случае по Правилам, запавшим в их мозги со времен обучения в автошколах, а в худшем — как Бог на душу положит. Другими словами, водители банально не успевают отслеживать очередные нововведения, которые МВД печет, как горячие пирожки, и попросту не знают, как они применяются на практике.
Электронные страховки и водительские «права», россыпь свежеиспеченных дорожных знаков, ужесточение требований к сдаче экзаменов в ГАИ и техосмотру транспортных средств, а также предложения отменить нештрафуемые 20 км/ч, — что из этого уже принято, а чего автомобилистам только ждать в будущем?
Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, «все замучены и запутаны», поэтому любые изменения в ПДД временно «поставлены на паузу».
Правда, мораторий затрагивает только МВД — свои поправки могут вносить Правительство РФ и Министерство транспорта. А у этих ведомств, как мы знаем, креатив порой ничуть не хуже, чем у ГИБДД.
И вот здесь возникает вопрос, от ответа на который Правительство РФ уходит уже который год. Вакханалия с чуть ли не ежедневными поправками в ПДД, которые вносят все, кому не лень, происходит в том числе и потому, что Правила не являются федеральным законом, а принимаются, меняются, дорабатываются исключительно правительством страны — то есть чиновниками, зачастую очень далекими от дорожных реалий и без учета мнения экспертного сообщества.
А вот если бы любой проект вводился в ПДД через Госдуму, как это происходит при правке любого ФЗ, в них бы не так часто попадали и откровенно маразматические новеллы, да и просто не нужные в реальной жизни.