ГИБДД отказалась от всех изменений в ПДД

Иначе говоря, граждане продолжают ездить в лучшем случае по Правилам, запавшим в их мозги со времен обучения в автошколах, а в худшем — как Бог на душу положит. Другими словами, водители банально не успевают отслеживать очередные нововведения, которые МВД печет, как горячие пирожки, и попросту не знают, как они применяются на практике.

Электронные страховки и водительские «права», россыпь свежеиспеченных дорожных знаков, ужесточение требований к сдаче экзаменов в ГАИ и техосмотру транспортных средств, а также предложения отменить нештрафуемые 20 км/ч, — что из этого уже принято, а чего автомобилистам только ждать в будущем?

Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, «все замучены и запутаны», поэтому любые изменения в ПДД временно «поставлены на паузу».