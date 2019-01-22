Из России в лето: «бомж-туризм» на минивэне

Фото avtovzglyad.ru
14 стран и 13,5 тысяч километров меньше, чем за три недели. Как проехать всю Европу по цене отдыха в Сочи, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Дмитрий Федотов

Оливье, «Ирония судьбы» и поздравление президента — атрибуты, без которых просто немыслим Новый год. Альтернатив у традиционной русской недели саморазрушения много, одна из которых — прыгнуть за руль и уехать куда-то, где еще не был. Вот только куда? Белых пятен на карте становится все меньше. А не замахнуться ли на Африку?

Чуть пораньше выехать, позже вернуться, десять дней каникул не трудно превратить в две с лишним недели. Жаль, что с деньгами такой фокус не проходит, вернее, дается не так просто. Если бы бомж-туризм признали видом спорта, то я бы давно получил КМС, а то и вовсе стал мастером, ибо за годы путешествий научился сводить стоимость километра к минимуму.

Любое путешествие состоит из трех основных расходов — топливо, еда и жилье. Жить можно в машине, сэкономив кучу денег, там же можно готовить и есть, достаточно взять с собой чайник, плитку и мультитул Leatherman Signal. А дорогое европейское топливо легко можно поделить на всех «туристов», которых в нашем случае набралось аж пятеро. Куда столько? В большущем Volkswagen Multivan с комфортом можно ехать даже вшестером, да и жить, как оказалось, тоже.

Фото avtovzglyad.ru

Но главное — расход горючего. С круиз-контролем, зафиксированном на отметке в сотку, средний расход плясал вокруг отметки в 7,5 литров дизеля на сотню. Даже при цене в 1,5 евро за литр, разделив на всех, получается весьма бюджетно. Впрочем, подобные перемещения в пространстве освоили еще в середине прошлого века, недаром Volkswagen T1 раскрашенный узорами Flower Power стал чуть ли не символом всех европейских туристов.

От Москвы до Гибралтарского пролива чуть меньше пяти тысяч километров — тысяча до Бреста, и 3800 до самой южной точки Европы. Много? До Байкала от нас 5200, а ведь это лишь середина России. В стране больших расстояний кажется, что никуда не спеша, до Африки можно допилить за пять дней.

Фото avtovzglyad.ru

Поэтому по пути запланировали еще и несколько мест, оказаться в которых можно лишь с оказией. График не смогли сбить ни высоченные снежные переметы на М11 (как «чистят» эту дорогу здорово рассказали коллеги из портала «ТриБолта») в Белоруссии, который полноприводный Multivan играючи преодолевал, ни польские пограничники, продержавшие нас больше пяти часов на таможне.

Здесь же снег сменился дождем, к суткам добавилась пара часов разницы во времени, а настроение с каждой сотней километров становилось все звонче. Чехия, Австрия, Италия с ее автомобильными музеями, сказка. Вернуть на землю смогли лишь полицейские Монако. Впрочем, не считая грозного вида и серьезного оцепления, собравшегося вокруг нашего микроавтобуса, совершенно нетипичного для этого царства суперкаров, знакомство с полицейскими прошло мирно.

Фото avtovzglyad.ru

Подойдите к российскому полицейскому и попросите показать королевство Монако на глобусе. Уверен, что если вас и не отлупят за такие вопросы дубиной, то, скорее всего, пошлют по известному адресу. А теперь представьте полицейского Монако, услышавшего в ответ на вопрос «вэар ю фром» слово Пенза. Это, говорит полицейский, какая часть России? Если смотреть на Москву, то ближе к Уралу, верно? Не исключаю, что именно этот полицейский любил географию в школе, но, глядя на их постовых кажется, что для поступления на службу здесь мало пройти медкомиссию.

Помимо полицейских, Королевство поразило своими дорогами — гора, на которой стоит Монако как сыр изрыта тоннелями. Улицы, переходящие в винтовые подъемы и спуски с кучей съездов — дым валит не только из навигатора, но и из головы, особенно когда на пути попадаются красно-белые поребрики, обозначающие гоночную трассу, а на асфальте набережной нарисована стартовая решетка. Сюрреализм!

Этот берег вообще сводит с ума не столько красотами, сколько человеком, сумевшим покорить и подчинить их себе. Чувствуется это не только внизу, на бешеных серпантинах и узких улочках, но и вверху, на автобане, полностью состоящем из тоннелей и эстакад, прошивающих горы насквозь. Следующая остановка — Барселона, где мы нашли дом Мила, шедевр архитектора Антонио Гауди. Он, помимо необычного оформления, является еще и первым в мире подземным гаражом для автомобилей, строительство которого началось в 1906 году.

Фото avtovzglyad.ru

И снова дорога — Multivan машина, в которой комфортно жить на ходу — сидения раскладываются практически вровень, на окнах опускаются шторки, выдвигается стол, розетка 220, что еще нужно для полного счастья? Туалет, душ и интернет в Европе есть на любой крупной АЗС, поэтому делать по 2000 километров в сутки, получается играючи. Не заметно засыпаешь в одной стране, а просыпаешься в другой, без всяких кризисов и революций.

Гибралтар — удивительное государство. Британия аннексировала у испанцев полуостров на границе Атлантического океана и Средиземного моря в 1713 году, продолжая успешно ее занимать и сегодня. Назвать ее маленькой не поворачивается язык, ведь здесь есть даже своя взлетно-посадочная полоса! Она, к слову, единственный способ попасть в государство осуществляется на авто. Движение правостороннее, но машин на британских номерах с рулем из бардачка достаточно, настоящая Англия чувствуется во всем — даже погода, жарившая солнцем полчаса назад, сменилась дождем и пасмурным небом.

Фото avtovzglyad.ru

Впереди ждала Африка — черный континент с этого берега в хорошую погоду виден невооруженным глазом. Поэтому, не без удовольствия изучая огромные штампы в загранпаспортах, мы двинулись сначала к одному из многочисленных билетных киосков, стоящих прямо на дороге, а затем и к паромной переправе, совсем скоро мы уплывем за пределы Старого Света.

автопутешествие, туризм, автотуризм
22 января 2019
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