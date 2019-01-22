Из России в лето: «бомж-туризм» на минивэне

Оливье, «Ирония судьбы» и поздравление президента — атрибуты, без которых просто немыслим Новый год. Альтернатив у традиционной русской недели саморазрушения много, одна из которых — прыгнуть за руль и уехать куда-то, где еще не был. Вот только куда? Белых пятен на карте становится все меньше. А не замахнуться ли на Африку?

Чуть пораньше выехать, позже вернуться, десять дней каникул не трудно превратить в две с лишним недели. Жаль, что с деньгами такой фокус не проходит, вернее, дается не так просто. Если бы бомж-туризм признали видом спорта, то я бы давно получил КМС, а то и вовсе стал мастером, ибо за годы путешествий научился сводить стоимость километра к минимуму.

Любое путешествие состоит из трех основных расходов — топливо, еда и жилье. Жить можно в машине, сэкономив кучу денег, там же можно готовить и есть, достаточно взять с собой чайник, плитку и мультитул Leatherman Signal. А дорогое европейское топливо легко можно поделить на всех «туристов», которых в нашем случае набралось аж пятеро. Куда столько? В большущем Volkswagen Multivan с комфортом можно ехать даже вшестером, да и жить, как оказалось, тоже.