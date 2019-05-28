Почему российские танки до сих пор ездят на двигателях от Т-34

Двигатель на тот момент был достаточно сырой, теплонагруженный и ненадежный, так что вполне возможно, что он просто перегрелся. Разработка и внедрение этого двигателя были призваны решить застарелую проблему — использование морально устаревшей конструкции V-образного двигателя В-92. Что же с ним не так? Да просто В-92 — это модифицированный двигатель В-2 от танка Т-34!

Если вы взглянете на фотографии, сразу станет понятно, что внешне разница лишь в навесном оборудовании. Габариты и рабочий объем этого мотора с 30-х годов прошлого века не изменились ника — все тот же четырехтактный V-образный 12-цилиндровый дизельный силовой агрегат с объемом 38 880 см3.

Стоит отметить, что на момент создания это был прорывной мотор — верхнее расположение распредвалов, по два в каждой головке двигателя, по 4 клапана на цилиндр, сухой картер и даже непосредственный впрыск топлива. А сам блок цилиндров был выполнен из алюминиевого сплава.

Модификации В-92 ставятся на основной боевой танк Т-90 (и его модификации) и Т-72б3. То есть, по сути, вся бронетанковая мощь страны ездит на движках времен Второй мировой.