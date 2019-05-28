Почему российские танки до сих пор ездят на двигателях от Т-34

Бронетанковые войска всегда являлись особой категорией гордости для россиян. Случись война — именно танковый кулак первым вступит в бой, чтобы разгромить врага и проложить путь для пехоты, артиллерии и других видов и родов войск. Со страниц газет, журналов, с экранов телевизоров нам показывают современные достижения отечественного танкостроения, например, новейший танк Т-14 «Армата», который называют прорывом мирового танкостроения, не имеющего аналогов в мире — необитаемая башня, кондиционер, встроенный санузел. Но так ли далеко на самом деле мы ушли от самого известного творения инженера-конструктора Михаила Кошкина — легендарного Т-34?
Этим вопросом задались авторы канала «ТриБолта», углубившись в вопросы танкового двигателестроения. Что, впрочем, понятно, ведь танк без двигателя — всего лишь стационарная артиллерийская установка и легкая мишень. По сути, в нашей стране сейчас есть два актуальных двигателя для бронетехники — Х-образный А-85−3А и V-образный В-92 с его модификациями (самая последняя из которых — В-92С2Ф).
Про первый двигатель можно говорить долго. Есть непроверенная информация, что именно из-за него заглохла «Армата» на репетиции Парада Победы в 2015 году.
Фото look.com.ua
Фото radikal.ru
Двигатель на тот момент был достаточно сырой, теплонагруженный и ненадежный, так что вполне возможно, что он просто перегрелся. Разработка и внедрение этого двигателя были призваны решить застарелую проблему — использование морально устаревшей конструкции V-образного двигателя В-92. Что же с ним не так? Да просто В-92 — это модифицированный двигатель В-2 от танка Т-34!
Если вы взглянете на фотографии, сразу станет понятно, что внешне разница лишь в навесном оборудовании. Габариты и рабочий объем этого мотора с 30-х годов прошлого века не изменились ника — все тот же четырехтактный V-образный 12-цилиндровый дизельный силовой агрегат с объемом 38 880 см3.
Стоит отметить, что на момент создания это был прорывной мотор — верхнее расположение распредвалов, по два в каждой головке двигателя, по 4 клапана на цилиндр, сухой картер и даже непосредственный впрыск топлива. А сам блок цилиндров был выполнен из алюминиевого сплава. Модификации В-92 ставятся на основной боевой танк Т-90 (и его модификации) и Т-72б3. То есть, по сути, вся бронетанковая мощь страны ездит на движках времен Второй мировой.
Да, различные модификации добавили лошадиных сил за счет наддува (с 500 л. с. до 1130 л. с, у самой последней версии), а моторесурс с 50 часов (В-2 образца 1941 года) был увеличен до 1200 часов (В92С2), что стало возможным, в основном, благодаря научно-техническому прогрессу, который позволил изготавливать детали без последующей доработки напильником. К плюсам данного двигателя можно отнести и то, что уже многие поколения мотористов знакомы со всеми его особенностями и смогут в случае чего быстро локализовать поломку и устранить ее.
Учитывая, что Челябинский тракторный планирует дальнейшую модификацию устаревшего В-2, можно сказать, что еще долго бронетехника России будет ездить на двигателях, конструкция которых принципиально не менялась со времен Иосифа Сталина.