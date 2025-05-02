АВТОВАЗ и пустота: LADA снова ввязался в «большой» автоспорт

Бренд LADA станет одним из участников возрождающегося Чемпионата России по кольцевым гонкам в классе «Формула-4». Первые заезды организаторы обещают нам уже в мае текущего года. Портал «АвтоВзгляд» в целом весьма положительно относится к автоспорту, однако считает, что в любом начинании должен доминировать трезвый взгляд, а не Маппет-шоу.

«Формула-4» в Россию уже забегала. Ненадолго — с 2015 по 2018 годы. Затем чемпионат был лишен международного сертификата «Международной автомобильной федерации» (ФИА) и превратился сначала в гонку поддержки «Формулы-1», а затем и вовсе тихо сошел с отечественной сцены за ненадобностью. Такова краткая история гоночной серии, которую ныне с помпой пытаются возродить.

КАКЗАЛОСЬ БЫ, ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АВТОСПОРТ?

Недалеко от моего дома на уличной парковке трудолюбивые люди в оранжевых жилетах вот уже несколько месяцев пытаются установить какие-то сооружения, весьма напоминающие станции зарядки электромобилей. Они вскрывают асфальт, роют канавы, разводя несусветную грязь, таскают туда-сюда кабели внушительного диаметра, потом все закатывают назад, наносят разметку и... спустя короткое время начинают все сначала.

Казалось бы, при чем здесь Лужков — ой, виноват, автоспорт? Очень даже при деле. Неуемная страсть пускать пыль в глаза громкими проектами, в сухом остатке не дающими стране ровно ничего, характерна не только для чиновников и предпринимателей, подвизающихся в автомобильной сфере. Но именно их талант к блефу и плутовству развился до совершенства.

Фото портала АвтоВзгляд.

Вот, скажем, всем давно понятно (причем уже даже Западу, который выступал застрельщиком), что электромобили — вовсе не тренд будущего, а завлекательная игрушка для избранных, совершенно не уместная в холодной России, да и во всем остальном мире влияющая на экономику разве что сугубо отрицательно.

Тем не менее, подтухшую «зеленую» идею, несмотря на очевидные провалы и неудачи, упорно продолжают лоббировать на достаточно высоком государственном уровне. Точно так же обстоят дела и с автоспортом в России — стране, где он ну просто никак не приживается.

ГОГОЛЬ, ТЫ НЕ ПРАВ!

Мне чужда дурацкая мысль, что России автоспорт в принципе не нужен. Блестяще проведенные этапы «Формулы-1», Сочинский автодром и Moscow Raceway — это неоспоримое доказательство того, что приложенный с умом энтузиазм и четко поставленные вменяемые цели дают некий положительный результат.

Да, любовь и послушание, когда они в достаточном размере, приносят дивные плоды.

Но беда в том, что большинство автоспортивных проектов либо изначально задумывалось для каких-то неведомых простому обывателю целей, кардинально отличавшихся от заявленных, либо исполнялось на коленке, либо осуществлялось с привлечением АВТОВАЗа.

Фото globallookpress.com

Чтобы не быть голословным, напомню лишь некоторые вехи нашего пути в автоспорт, причем намеренно не буду касаться бледных выступлений российских гонщиков в F1, напрочь опровергших Н. Гоголя, которому принадлежит крылатая фраза:

И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее?

Нет, имеются в виду всего-навсего Национальная гоночная серия «АВТОВАЗ», где подвизался отечественный спорткар LADA Revolution, именовавшийся любителями автогонок не иначе как «ЛАДА-Развалюшн», а также широко известная в узких кругах серия Формула «Русь». Обе проходили при полном отсутствии зрителей и в отведенное судьбой время благополучно скончались.

К ЧЕМУ ВЕСЬ СЫР-БОР?

По сравнению с прошлым веком интерес к автогонкам резко упал во всем мире. Причин тому много, в том числе вытеснение спортивного духа духом стяжательства, но не только. Как бы то ни было, зрелищность мероприятия давно отошла на второй план, завлекая лишь горстку стойких поклонников, готовых ради любимого спорта выносить все издевательства, произведенные над ним в минувшие пару десятилетий бизнесменами от автоспорта. А уж в нашей стране автогонки традиционно пользовались куда меньшим интересом по сравнению с той же Европой или Америкой.

Единственным оправданием для поддержки дорогостоящих покатушек на государственном уровне осталось по большому счету только совершенствование передовых технологий с последующим их внедрением в серийное производство.

Фото globallookpress.com

Не место объяснять теперь и недосуг,

Но государственное дело:

Оно, вот видишь, не созрело,

Нельзя же вдруг.

И есть такое стойкое ощущение, что не созреет. Ибо в возрожденной отечественной «Формуле-4», лишенной международного сертификата, будут кататься автомобили Tatuus F4-T421, разработанные итальянцами, с итальянскими же двигателями Autotecnica Motori и Abarth. Какие перспективы для нашего автопрома открывает использование сугубо иностранной техники?

Никаких — с учетом уровня продвинутости того, кто будет обслуживать проект, а именно АВТОВАЗа. Эти ребята не научились даже для своих весьма несложных дорожных изделий изготавливать некоторые электронные системы безопасности и управления, коробки передач и многое другое, а вынуждены закупать их у китайцев прямо или через посредников.

Лично мне, как старому болельщику «Формулы-1» со времен еще Жиля Вильнева, Найджела Мэнселла и Деймона Хилла, автоспорт близок. Но я хочу всего-навсего понять, для чего возрождают совершенно непопулярную серию, и на что будут тратиться немалые средства в очень непростой для страны период.

Как развлекуха «Формула-4» не потянет ввиду полного отсутствия потенциальной аудитории. И в качестве драйвера развития отечественных технологий ее также сложно представить. Тогда к чему весь сыр-бор?