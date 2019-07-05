Как поступает ГИБДД в курортных зонах Краснодарского края, если у отпускников нет наличности для взятки

К счастью, на сегодняшний день число негативных отзывов от автомобильных туристов при проезде через этот печально известный контрольно-пропускной пункт сошло к минимуму. Однако определенная специфика поведения некоторых представителей ГИБДД в южных губерниях никуда не делась.

Например, уже в этом году в прошедшем июне всплыли любопытные подробности о действиях кубанских стражей порядка, когда у нарушителей ПДД не оказывается наличности для дачи взяток. Причем такие поступки полицейских большинством взяткодателей расценивается, как вполне благородный шаг.

«Яндекс.Навигатор» почти всегда предлагает путешественникам, возвращающимся из Крыма, маршрут по дорогам местного назначения Краснодарского края, в объезд пробок на федеральных трассах. Об этом прекрасно осведомлены и местные полицейские, которые регулярно устраивают засады путешественникам.