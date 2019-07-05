Как поступает ГИБДД в курортных зонах Краснодарского края, если у отпускников нет наличности для взятки

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Как поется в известной песне, «Краснодарский край похож на рай». Это действительно похоже на правду, особенно для уставших отпускников, следующие к черноморскому побережью Северного Кавказа отдохнуть и расслабиться. Но опытные путешественники-автолюбители наверняка наслышаны о специфическом поведении ростовских и кубанских сотрудников ГИБДД, встречи с которыми почти всегда омрачают настроение отдыхающих. Чего стоит тот беспредел, который до не давнего времени царил на стационарном посту в Цукеровой балке близ станицы Кущевская…
Иван Флягин

К счастью, на сегодняшний день число негативных отзывов от автомобильных туристов при проезде через этот печально известный контрольно-пропускной пункт сошло к минимуму. Однако определенная специфика поведения некоторых представителей ГИБДД в южных губерниях никуда не делась.

Например, уже в этом году в прошедшем июне всплыли любопытные подробности о действиях кубанских стражей порядка, когда у нарушителей ПДД не оказывается наличности для дачи взяток. Причем такие поступки полицейских большинством взяткодателей расценивается, как вполне благородный шаг.

«Яндекс.Навигатор» почти всегда предлагает путешественникам, возвращающимся из Крыма, маршрут по дорогам местного назначения Краснодарского края, в объезд пробок на федеральных трассах. Об этом прекрасно осведомлены и местные полицейские, которые регулярно устраивают засады путешественникам.

Один из самых популярных и результативных поводов подловить невнимательного нарушителя — статья 12.4 КоАП «Выезд в нарушение на полосу, предназначенную для встречного движения», предусматривающая наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Как правило, доблестные полицейские прячутся с включенной видеокамерой в живописных полях Кубанского края вдали от населенных пунктов за одним из лукавейших перекрестков. Стражи порядка легко фиксируют уставшего и потерявшего бдительность водителя, который совсем немного не доедет до разрыва разделительной полосы и при повороте налево неосторожно пересечет сплошную линию.

Не исключено, что в ряде случаев в таких «хлебных» местах разметка на дороге нарисована в противоречии с установленными ГОСТами, поскольку повернуть без нарушений здесь бывает просто невозможно из-за специально ограниченного радиуса. При подобных раскладах в разрыв сплошной не вписывается чуть ли не каждый второй водитель, и особенно это касается тех, кто управляет крупногабаритными кроссоверами.

Гаишникам остается предъявить убедительные доказательства нарушения ПДД, снятые на видеокамеру, и намекнуть водителям, что у них есть выбор выйти из ситуации малой кровью, не рискуя лишиться «прав». Но, увы, все чаще счастливые и отдохнувшие путешественники возвращаются с курортов в буквальном смысле с опустошенными карманами — без наличности, когда все их оставшиеся деньги покоятся на виртуальных счетах.

В таких случаях осторожные кубанские полицейские, наученные горьким опытом служебных разоблачений, как правило, напрочь отказываются от взяток безналичным способом и, убедившись, что у нарушителей действительно нет «живых» купюр, идут на беспрецедентный и «благородный» шаг.

Чтобы хоть как-то наказать водителя, они оформляют на неудавшегося взяткодателя протокол о более мягком правонарушении — например, по статье 12.23.3 КоАП «Нарушение требований к перевозке детей», предусматривающих штраф в размере 3000 рублей. Таким образом, счастливый водитель может отделаться 1500 рублями, если оплатит штраф в течение 20 дней со дня оформления протокола. Выгода — налицо: и для сотрудников — галочка, и для водителей — экономия. И такие «робин-гуды» в погонах на кубанских дорогах встречаются регулярно. В чем убедился лично корреспондент портала «АвтоВзгляд», возвращаясь из отпуска на личном автомобиле с семьей.

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6 июля 2019
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