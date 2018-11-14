Свидетельство о регистрации машины приравняют к «правам»

Готовясь к вступлению в силу в конце лета 2019 года нового закона «О государственной регистрации транспортных средств», МВД подготовило приказ, устанавливающий новый стандарт свидетельство о регистрации машины — СТС.

Самое явное изменение касается размера этого документа. В дополнение к существующему формату СТС появится уменьшенный вариант, причем изготовленный из пластика. Его размер будет как у нынешнего водительского удостоверения. За выдачу СТС нового образца возьмут госпошлину в размере 1500 рублей, в то время как за «обычный» — всего 500 рублей.

В новом СТС обоих видов на его лицевой стороне останутся исключительно личные данные владельца машины, а вся техническая информация — VIN-номер, марка, модель, тип транспортного средства, его категория ТС; год выпуска и т. п. — будут располагаться на оборотной стороне документа.