Максимальную скорость в Подмосковье снизят до 30 км/ч

Подмосковная ГИБДД совместно с местными властями готовит автомобилистам ряд нововведений: как говорится, одна новость — хорошая, другая — плохая. Начнем с плохой. Она заключается в том, что на трассах области, проходящих через населенные пункты, в районе пешеходных переходов власти собираются установить ограничение скоростного режима на уровне 30 км/ч. Мол, чтобы меньше сбивали пешеходов. Однако озвученные параллельно планы поставить там камеры автоматической фиксации ставят все на свои места: безопасность это хорошо, но пополнение бюджета региона штрафами — еще лучше.

Примерно по такому же принципу относительно недавно на десятке региональных трасс снизили разрешенную скорость до 50 км/ч и обвесили их массой камер. Один из ярчайших примеров — Пятницкое шоссе. От МКАД до поворота на Зеленоград (на Кутузовское шоссе) придется проехать под объективами 25 камер — на 19 километров дороги! Это тем поразительнее, что, например, на всем Калужском шоссе от МКАД до «первой бетонки» А107 можно насчитать всего три(3!) камеры автоматической фиксации аж на 25 километров дороги. То есть, если поверить декларациям, что установка камер направлена исключительно на борьбу с аварийностью, получается, что на Пятницком шоссе аварий в 10 раз больше, чем на Калужском? Верится с трудом, мягко говоря.