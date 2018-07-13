Максимальную скорость в Подмосковье снизят до 30 км/ч

Стали известны подробности намечающейся «модернизации» в схеме движения по подмосковным дорогам. Безопасность на трассах решили повышать путем снижения скорости до 30 км/ч и создания в некоторых местах дополнительных полос для обгона.
Максим Строкер

Подмосковная ГИБДД совместно с местными властями готовит автомобилистам ряд нововведений: как говорится, одна новость — хорошая, другая — плохая. Начнем с плохой. Она заключается в том, что на трассах области, проходящих через населенные пункты, в районе пешеходных переходов власти собираются установить ограничение скоростного режима на уровне 30 км/ч. Мол, чтобы меньше сбивали пешеходов. Однако озвученные параллельно планы поставить там камеры автоматической фиксации ставят все на свои места: безопасность это хорошо, но пополнение бюджета региона штрафами — еще лучше.

Примерно по такому же принципу относительно недавно на десятке региональных трасс снизили разрешенную скорость до 50 км/ч и обвесили их массой камер. Один из ярчайших примеров — Пятницкое шоссе. От МКАД до поворота на Зеленоград (на Кутузовское шоссе) придется проехать под объективами 25 камер — на 19 километров дороги! Это тем поразительнее, что, например, на всем Калужском шоссе от МКАД до «первой бетонки» А107 можно насчитать всего три(3!) камеры автоматической фиксации аж на 25 километров дороги. То есть, если поверить декларациям, что установка камер направлена исключительно на борьбу с аварийностью, получается, что на Пятницком шоссе аварий в 10 раз больше, чем на Калужском? Верится с трудом, мягко говоря.

gravity-media.ru

Примерно также — по принципу максимальной собираемости штрафов — судя по всему, случится и с 30-километровым ограничением скорости. Такой лимит введут в зоне каждой «зебры» в городах и поселках на трассах Подмосковья и обвесят их камерами. Которые, скорее всего, еще и за непропуск пешеходов начнут слать штрафы. Затюканные таким образом водители будут бояться получить «письмо счастья» буквально за все и движение на том же Пятницком шоссе или, скажем, Егорьевском практически полностью встанет не только в утренние и вечерние часы пик, но и вообще круглосуточно.

Другая новость, озвученная накануне представителями ГИБДД и властей региона о том, что на некоторых участках обоих «бетонок» (А107 и А108, а также на Егорьевском шоссе), на некоторых участках начнут организовывать дополнительные полосы для опережения тихоходного транспорта. За счет обочин будут расширять проезжую часть — делать по две полосы в одну сторону, и одной полосе — в другую. Чтобы не провоцировать водителей на рискованные обгоны.

Дело это, в принципе, не плохое. Но можно с огромной долей вероятности предсказать, что именно в этих местах немедленно появятся новые камеры контроля скорости. Если дальнобойная фура идет в зоне автоматической фиксации с легитимной скоростью 69 км/ч — попробуй ее обгони без штрафа!

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, письма счастья, ПДД, ГИБДД
13 июля 2018
3545