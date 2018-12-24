За что водители получают штрафы, паркуя машину по всем правилам

Как вам такое: поставил машину по всем правилам парковки, а тебе — бац, и штраф! За что, почему — пусть решает суд. Да только суд по факту ничего не решает, а значит беспредел алчных до водительских денежек чиновников будет продолжаться и дальше. С еще большим размахом.
В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился автовладелец, поставивший свою машину в Москве у дома №1 по ул. Краснопрудная в соответствии и с законом, и с правилам пользования парковкой в платных зонах. Однако водителя, да к тому же инвалида II группы, оштрафовали за нарушение правил парковки, а точнее за ее неуплату на 2500 рублей.
Напомним, что согласно Постановлению 289-ПП транспортные средства инвалидов, внесенные в соответствующий московский реестр, могут размещаться совершенно бесплатно на любых «парковочных местах платных городских парковок в территориальных зонах организаций платных городских парковок». Однако в ГУ АМПП об этом почему-то решили забыть. А когда автолюбитель обратился в суд, борцы за пополнение бюджета всеми возможными и невозможными методами предъявили Фемиде железобетонный аргумент — никакой парковки по ул. Краснопроудная д.1 не было и нет!
По словам представителей пресловутой структуры, на месте по беспределу брошенного автомобиля установлен только один единственный дорожный знак — 3.27 «Остановка запрещена». Но поскольку, по мнению оштрафованного, это было наглым обманом, истец решил продолжить спор.
И что же вы думаете — после настойчивых аргументированных ходатайств его оппоненты все же признали, что на отдельной стойке «волшебного» парковочного места действительно висели знак 6.4 «Парковка» и знак 8.17 «Инвалиды».
Да только и это не помогло «потерпевшему» добиться справедливости. Причем ни в суде первой инстанции, ни в вышестоящих. Сейчас без вины виноватый водитель дошел до Верховного суда РФ, и в качестве ответчиков привлекает не только организаторов парковочного пространства, но и лично мэра столицы Сергея Собянина. Ведь именно он подписал то самое Постановлению 289-ПП «Об организации платных городских парковок в городе Москве», разрешающее инвалидам бесплатно оставлять свои машины на паркинге.
А с учетом того, что незаконно выписанный штраф псевдонарушителю отменить пока так и не удалось, в очередной раз становится понятно, как работает система, которую не сломать. Суд, по сути, это конвейер, потворствующий едва ли не любым «выкидонам» власть имущих, фактически обогащающих то ли бюджет, то ли себя любимых за счет и без того нищего населения. А инвалиды разве не люди? Так пусть и они башляют…