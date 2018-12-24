За что водители получают штрафы, паркуя машину по всем правилам

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился автовладелец, поставивший свою машину в Москве у дома №1 по ул. Краснопрудная в соответствии и с законом, и с правилам пользования парковкой в платных зонах. Однако водителя, да к тому же инвалида II группы, оштрафовали за нарушение правил парковки, а точнее за ее неуплату на 2500 рублей.

Напомним, что согласно Постановлению 289-ПП транспортные средства инвалидов, внесенные в соответствующий московский реестр, могут размещаться совершенно бесплатно на любых «парковочных местах платных городских парковок в территориальных зонах организаций платных городских парковок». Однако в ГУ АМПП об этом почему-то решили забыть. А когда автолюбитель обратился в суд, борцы за пополнение бюджета всеми возможными и невозможными методами предъявили Фемиде железобетонный аргумент — никакой парковки по ул. Краснопроудная д.1 не было и нет!

По словам представителей пресловутой структуры, на месте по беспределу брошенного автомобиля установлен только один единственный дорожный знак — 3.27 «Остановка запрещена». Но поскольку, по мнению оштрафованного, это было наглым обманом, истец решил продолжить спор.