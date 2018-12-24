Когда можно не обращать внимания на камеры ГИБДД

Сейчас в нашей стране больше 80% штрафов водителям выписывают с помощью комплексов автоматической фиксации. В некоторых регионах складывается впечатление, что эти устройства — вездесущи. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», есть ситуации, когда даже они бесполезны.
Максим Строкер

Чего бы ни рассказывали чиновники разных мастей о благотворном влиянии камер контроля скорости на безопасность дорожного движения, а изначальный смысл появления этих приборчиков над дорогами нашей страны кроется в возможности с их помощью в массовом порядке «стричь» штрафы с автовладельцев.

Подтверждением тому служат планы высоких чинов ГИБДД и региональных чиновников обнулить «нештрафуемое» превышение допустимой скорости на 20 км/ч и отменить 50-процентную скидку на сумму штрафа при его уплате в 20-дневный срок. То есть и тут в конце концов оказалось, что главное не безопасность, а деньги, прибыль…

Однако, к счастью для отечественных водителей, камеры ГИБДД, следящие за скоростью машин, еще не настолько технически продвинуты, чтобы обеспечить тотальный контроль над автовладельцами. Прежде всего потому, что на большей части нашей страны почти половина года приходится на климатическую зиму.

С конца ноября по конец марта у нас то сыпет снег, то по дорогам текут потоки тающей слякоти, то еще какая грязная напасть приключается. В таких условиях госномера машин почти всегда покрыты слоем грязи, льда или снега той или иной толщины.

Многих автовладельцев подобный порядок вещей раздражает и они чуть ли не ежедневно заезжают на автомойки. Но еще большая масса их коллег гораздо более философски относится к грязюке на лакокрасочном покрытии. А грязные номера, как известно, камера автоматической фиксации не распознает.

И, соответственно, не оформит материал для штрафного протокола, поскольку нарушение есть, а кого наказывать — неизвестно. При этом даже с появлением массы камер ГИБДД, численность экипажей сотрудников ДПС на дорогах не падает.

Но они заняты не выписыванием штрафов лихачей, а проверками документов у водителей проезжающих машин. Сотрудников, также, абсолютно не интересует, что госномера у каждой второй (а иногда и у каждой первой) проезжающей машины загрязнены до состояния нечитаемости. Если тормозить всех подряд для очистки номерных знаков, кто будет «план-перехват» выполнять или к запаху алкоголя от остановленных водителей принюхиваться?

Вот и получается, что в зимнее время камеры ГИБДД абсолютно бессильны перед машиной с заляпанными снежно-соленой слизью госномерами.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, видеорегистратор, ГИБДД
24 декабря 2018
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