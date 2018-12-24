Когда можно не обращать внимания на камеры ГИБДД

Чего бы ни рассказывали чиновники разных мастей о благотворном влиянии камер контроля скорости на безопасность дорожного движения, а изначальный смысл появления этих приборчиков над дорогами нашей страны кроется в возможности с их помощью в массовом порядке «стричь» штрафы с автовладельцев.

Подтверждением тому служат планы высоких чинов ГИБДД и региональных чиновников обнулить «нештрафуемое» превышение допустимой скорости на 20 км/ч и отменить 50-процентную скидку на сумму штрафа при его уплате в 20-дневный срок. То есть и тут в конце концов оказалось, что главное не безопасность, а деньги, прибыль…

Однако, к счастью для отечественных водителей, камеры ГИБДД, следящие за скоростью машин, еще не настолько технически продвинуты, чтобы обеспечить тотальный контроль над автовладельцами. Прежде всего потому, что на большей части нашей страны почти половина года приходится на климатическую зиму.

С конца ноября по конец марта у нас то сыпет снег, то по дорогам текут потоки тающей слякоти, то еще какая грязная напасть приключается. В таких условиях госномера машин почти всегда покрыты слоем грязи, льда или снега той или иной толщины.