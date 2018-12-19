В России отменяют 50-процентную скидку при оплате штрафов ГИБДД

Фото: Сергей Иванов
Недолго музыка играла в салонах наших автомобилей — высокопоставленные российские чиновники предложили отменить столь полюбившуюся водителями скидку в 50% при оплате штрафов ГИБДД. И по мнению ряда экспертов портала «АвтоВзгляд», это случится в самом ближайшем будущем.
Вячеслав Василенко

Малоприятная для нарушителей ПДД весть прилетела из Татарстана — с родины самой опасной для водителей системы фиксации скоростного режима «Автодория», активно приживающейся практически во всех регионах страны. Да, той самой, что высчитывает среднюю скорость транспортного средства, потраченную за время прохождения определенного участка пути. Иными словами: камер, которые не обмануть.

С инициативой об отмене 50-процентной скидки при оплате штрафов ГИБДД выступил лично президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном заседании кабмина региона с местными силовиками по вопросам безопасности дорожного движения.

По его словам, из-за подобного дисконта за год бюджет недосчитывается миллиардов, «которые мы могли бы направить на ремонт дорог и реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения». Предложение в скором времени должно поступить на рассмотрение Правительства РФ.

Фото: Наталия Губернаторова

Напомним, что 50-процентная скидка за уплату штрафов вошла в обиход в 2016 году в связи с тем, что водители массово уклонялись от подобных платежей, и их гражданскую ответственность надо было хоть как-то стимулировать.

Правда, и депутаты, и чиновники тогда предупреждали, что новый порядок вводится временно, на экспериментальной, так сказать, основе. И вот теперь, когда фискальные службы научились моментально отслеживать автовладельцев, уклоняющихся от уплаты даже 500-рублевого штрафа, власти сочли эксперимент законченным.

В общем, нет никаких сомнений в том, что инициатива такого политического тяжеловеса, как г-н Минниханов будет старшими товарищами одобрена. Особенно если учесть, в каком плачевном состоянии находятся и региональные, и федеральный бюджеты…

автоправо, превышение скорости, штрафы, суд, лишение прав, письма счастья, международные права, медсправка, очереди в ГАИ, автошколы, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, мигалки, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
19 декабря 2018
73997