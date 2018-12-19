В России отменяют 50-процентную скидку при оплате штрафов ГИБДД

Малоприятная для нарушителей ПДД весть прилетела из Татарстана — с родины самой опасной для водителей системы фиксации скоростного режима «Автодория», активно приживающейся практически во всех регионах страны. Да, той самой, что высчитывает среднюю скорость транспортного средства, потраченную за время прохождения определенного участка пути. Иными словами: камер, которые не обмануть.

С инициативой об отмене 50-процентной скидки при оплате штрафов ГИБДД выступил лично президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном заседании кабмина региона с местными силовиками по вопросам безопасности дорожного движения.

По его словам, из-за подобного дисконта за год бюджет недосчитывается миллиардов, «которые мы могли бы направить на ремонт дорог и реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения». Предложение в скором времени должно поступить на рассмотрение Правительства РФ.