Что будет, если проигнорировать требование сотрудника ГИБДД остановиться

Не только злостные нарушители — гонщики, бандиты, нелегалы и им подобные — не повинуются требованию гаишника остановиться. Порой по невнимательности мимо правоохранителей пролетают и порядочные граждане, задумавшиеся о бампере впереди идущей машины или отвлекшиеся на звонок мобильного телефона, благо bluetooth в том или ином виде есть сегодня практически в каждом авто.

Пункт 6.11 ПДД гласит, что водитель должен по требованию инспектора остановиться в указанном месте. А там, где употребляются слова «должен» и «обязан», обычно есть и штрафы, предусмотренные за нарушение закона.

Плохая новость — шалость с игнорированием гаишника не является исключением из этого правила. Еще одна плохая новость — в КоАП имеются сразу две статьи, регламентирующие этот момент.