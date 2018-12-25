Что будет, если проигнорировать требование сотрудника ГИБДД остановиться

Фото: dzyannica.by
Многие водители задаются вопросом, что их ждет, если они — умышленно или случайно — однажды проигнорируют требование сотрудника дорожной полиции остановиться и проедут мимо, как ни в чем не бывало. Какое наказание предусмотрено тем, кто совершит подобную шалость, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Не только злостные нарушители — гонщики, бандиты, нелегалы и им подобные — не повинуются требованию гаишника остановиться. Порой по невнимательности мимо правоохранителей пролетают и порядочные граждане, задумавшиеся о бампере впереди идущей машины или отвлекшиеся на звонок мобильного телефона, благо bluetooth в том или ином виде есть сегодня практически в каждом авто.

Пункт 6.11 ПДД гласит, что водитель должен по требованию инспектора остановиться в указанном месте. А там, где употребляются слова «должен» и «обязан», обычно есть и штрафы, предусмотренные за нарушение закона.

Плохая новость — шалость с игнорированием гаишника не является исключением из этого правила. Еще одна плохая новость — в КоАП имеются сразу две статьи, регламентирующие этот момент.

Фото: deskgram.net

Как показывает практика, если гаишник машет перед «носом» автомобилиста жезлом, а тот спокойно едет дальше, то первый в большинстве случаев делает вид, будто так и должно было случиться. Мол, да я и не собирался его останавливать. Конечно, кому же хочется выглядеть дураком, которого ни во что не ставят.

Однако следует помнить, что «невыполнение законного требования сотрудника полиции или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства» карается штрафом в размере от 500 до 800 рублей (ст. 12.25 КоАП).

Как мы уже сказали, в кодексе имеется еще одна статья, которую обиженный гаишник может использовать против водителя. Ст. 19.3 куда более суровая — согласно ей, «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» влечет за собой штраф от 500 до 1000 целковых или даже арест на срок до 15 суток.

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Какой из этих двух вариантов выберет сотрудник ГИБДД зависит, скорее, от ситуации. Если вы сначала проскочили мимо, а потом опомнились — скажем, увидели инспектора в зеркале заднего вида — то он, вероятно, «впаяет» 500 — 800 рубликов. А коль дело дошло до погони, и гаишникам пришлось подключать своих коллег, готовьтесь к более серьезному наказанию.

Можно ли выйти из воды сухим и обойтись вообще без штрафов? В теории можно — нужно лишь доказать, что вы проигнорировали полицейского не специально, а это, как понимаете, сделать практически нереально. Лучшим аргументом будет запись с видеорегистратора, на которой еле-еле видно правоохранителя без светоотражающего жилета в кромешной тьме или мановение его руки, направленное на другое авто.

Добавим, что в судебной практике подобных дел, завершившихся в пользу водителя, единицы. Фемида ведь у нас практически всегда на стороне гаишников: «Оснований не доверять сотрудникам ГИБДД, находящимся при исполнении, нет. Дело закрыто».

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2 января 2019
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