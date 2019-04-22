Что делать, если виновник ДТП дал ложные показания

Согласно ст.17.9 КоАП, заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве влекут за собой штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Аналогичная статья (307 п.1) есть и в УК РФ. Только вот она предусматривает уже не 1500 целковых наказания, а до 80 000. Бонусом идет арест, обязательные или исполнительные работы.
Разница в том, что первая применяется исключительно в тех случаях, где имеет место административное правонарушение — иначе говоря, любое ДТП без пострадавших или с потерпевшими, которым нанесен легкий или средний вред здоровью. Если же в результате аварии кто-то получил серьезную травму, а один из участников происшествия или свидетель решил изложить вместо реальных фактов свои фантазии на заданную тему, то он рискует оказаться за решеткой, как мы уже сказали выше.