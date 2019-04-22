Что делать, если виновник ДТП дал ложные показания

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Нарваться на непорядочного водителя, который будет до последнего отрицать свою вину в дорожном происшествии, рискует каждый. А ведь от показаний участников инцидента зависит очень многое — и особенно, если авария не попала ни в объективы видеорегистраторов, ни на глаза свидетелям. Что делать, когда зачинщик ДТП нагло врет сотрудникам ГИБДД, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Согласно ст.17.9 КоАП, заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве влекут за собой штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Аналогичная статья (307 п.1) есть и в УК РФ. Только вот она предусматривает уже не 1500 целковых наказания, а до 80 000. Бонусом идет арест, обязательные или исполнительные работы.

Разница в том, что первая применяется исключительно в тех случаях, где имеет место административное правонарушение — иначе говоря, любое ДТП без пострадавших или с потерпевшими, которым нанесен легкий или средний вред здоровью. Если же в результате аварии кто-то получил серьезную травму, а один из участников происшествия или свидетель решил изложить вместо реальных фактов свои фантазии на заданную тему, то он рискует оказаться за решеткой, как мы уже сказали выше.

Фото: www.stephenbabcock.com

Даже несмотря на вполне реальное наказание, некоторые водители — то ли по глупости, то ли из наглости — предпочитают до последнего отстаивать свою позицию, придумывая обстоятельства, которых не было. Скажем, наивная девушка, царапнувшая кузовом своего кроссовера встречный седан во дворе дома, может убеждать полицейских, что в момент аварии ее транспортное средство было неподвижно, что при отсутствии знаков и разметки автоматически делает виновником владельца четырехдверки.

Что нужно делать, если и вам «посчастливилось» встретиться с нечестным водителем? Во-первых, при оформлении аварии внимательно читайте документы и на всех бумагах ставьте пометку «не согласен». С подобными надписями обжаловать постановление в суде гораздо проще. Во-вторых, следует собрать как можно больше доказательств вашей правоты: всевозможные видеозаписи, свидетели и так далее. В-третьих, имеет смысл настоять на независимой экспертизе — изучив характер повреждений, эксперты могут установить истиного виновника, о чем многие водители не догадываются.

Наконец, для собственного успокоения можно написать в полицию заявление на лжесвидетелей — есть шанс, что их привлекут к ответственности. Вполне реально, хотя и очень трудно, «выбить» с обманщиков и компенсацию расходов, которые вам пришлось понести из-за их действий. Для этого желательно заручиться поддержкой хорошего юриста, способного помочь как со сбором доказательств, так и с заполнением всевозможных бумаг.

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22 апреля 2019
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