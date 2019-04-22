Что делать, если виновник ДТП дал ложные показания

Даже несмотря на вполне реальное наказание, некоторые водители — то ли по глупости, то ли из наглости — предпочитают до последнего отстаивать свою позицию, придумывая обстоятельства, которых не было. Скажем, наивная девушка, царапнувшая кузовом своего кроссовера встречный седан во дворе дома, может убеждать полицейских, что в момент аварии ее транспортное средство было неподвижно, что при отсутствии знаков и разметки автоматически делает виновником владельца четырехдверки.

Что нужно делать, если и вам «посчастливилось» встретиться с нечестным водителем? Во-первых, при оформлении аварии внимательно читайте документы и на всех бумагах ставьте пометку «не согласен». С подобными надписями обжаловать постановление в суде гораздо проще. Во-вторых, следует собрать как можно больше доказательств вашей правоты: всевозможные видеозаписи, свидетели и так далее. В-третьих, имеет смысл настоять на независимой экспертизе — изучив характер повреждений, эксперты могут установить истиного виновника, о чем многие водители не догадываются.

Наконец, для собственного успокоения можно написать в полицию заявление на лжесвидетелей — есть шанс, что их привлекут к ответственности. Вполне реально, хотя и очень трудно, «выбить» с обманщиков и компенсацию расходов, которые вам пришлось понести из-за их действий. Для этого желательно заручиться поддержкой хорошего юриста, способного помочь как со сбором доказательств, так и с заполнением всевозможных бумаг.