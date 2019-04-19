Mazda CX-5 оснастили дизельным мотором

Японцы начали готовить к продажам компактный кроссовер Mazda CX-5 с 2,2-литровым дизельным мотором Skyactiv-D с двойным турбонаддувом под капотом. Дебютировавший автомобиль будет предложен потребителям из Соединенных Штатов. Стоит отметить, что ранее японцы не продавали на территории США машин с движками, работающими на солярке.

Напомним, что европейским покупателям такой дизель доступен с двумя вариантами мощностей: 150 и 184 л. с. По некоторым данным, американцам в первую очередь привезут «паркетник» с движком в топовом варианте.

В России CX-5 продают с двумя бензиновыми моторами Skyactiv-G — на выбор: объемом 2 и 2,5 л максимальной мощностью 150 и 194 «лошади» соответственно. Оба агрегата работают в паре с шестиступенчатым «автоматом» или с МКП с аналогичным количеством скоростей. Прайс на авто начинается от 1 579 000 рублей.

Тем временем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания Mazda занимается разработкой совершенно нового кроссовера, чья премьера состоится предположительно в 2021 году.