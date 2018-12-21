В России отзывают травмоопасные Audi, Skoda и Volkswagen

Всего отзыву подлежат 96 транспортных средств, из них 26 Audi A3, 24 — Volkswagen Passat и Golf, а также 46 — Skoda Octavia. Вся указанная партия автомобилей реализована в 2018 году.

Причиной сервисной акции оказалось неправильно приваренное крепление подголовника к раме спинки заднего сидения. Не исключена вероятность, что в случае ДТП поддерживающее и защитное действие подголовника окажется недостаточно эффективным.

На неисправных машинах дилеры должны проверить качество сварки держателей направляющих задних подголовников и при необходимости устранить неисправность. Все работы для клиентов будут осуществляться бесплатно.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев указанных автомобилей о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.