Что делать, если забыл документы

Стоит обнаружить «недостачу», как впереди, впервые за долгое время, поднимется «полосатая палка»! Закон подлости! Как вести себя, когда документы на автомобиль, права и страховка остались на тумбочке? Подробный план действий — в материале на портале «АвтоВзгляд».
Увы, каждый из нас хоть один раз да забывал документы на автомобиль. Всю «корочку»: права, СТС и ОСАГО. В этот момент можно делать ставки: 3 к 1, что именно в этот день сотрудники ГИБДД заинтересуются вашим авто. Действительно, многие полицейские явно обладают телепатическим даром и легко вычисляют водителя, который волнуется, проезжая пост. Взмах жезла, капля пота срывается со лба, нужно останавливаться и получать законное порицание в рублевом эквиваленте.
Согласно КоАП, отсутствие при себе соответствующих бумаг — водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства — «стоит» 500 рублей. За забытый страховой полис — еще 500 рублей. Плохая память, в сумме, обойдется в 1000 рублей. Но это еще не финал.
«Забытые дома» документы приведут к отстранению от управления автомобилем, а также к «задержанию ТС». Проще говоря, машину эвакуируют на штрафстоянку до «устранения причины», то есть до «прибытия» забытой корочки.
Стоит такое приключение будет уже намного дороже, ведь нарушитель оплачивает «транспорт» и «услуги стоянки» из своего кармана. Миф, что разгильдяй-водитель имеет в распоряжении два часа на поездку домой и обратно — не более, чем сказка со счастливым концом. В КоАП нет ни слова о 120 «бесплатных» минутах: сотрудник ГИБДД имеет полное право немедленно покарать нарушителя по всей строгости закона.
Что же делать в таком случае? Практика показывает, что законопослушный водитель, у которого нет просроченных штрафов и все в порядке с документами, может попросить о снисхождении: написать в протоколе, мол, прошу разрешения оставить автомобиль на посту и быстрее пули съездить за документами.
Как правило, полицейский пойдет на встречу. Но такое возможно только в случае, когда перед сотрудником оказывается автовладелец со «стерильной кармой» — злостных нарушителей и неплательщиков постигнет самая «дорогая» участь.