Что делать, если забыл документы

Увы, каждый из нас хоть один раз да забывал документы на автомобиль. Всю «корочку»: права, СТС и ОСАГО. В этот момент можно делать ставки: 3 к 1, что именно в этот день сотрудники ГИБДД заинтересуются вашим авто. Действительно, многие полицейские явно обладают телепатическим даром и легко вычисляют водителя, который волнуется, проезжая пост. Взмах жезла, капля пота срывается со лба, нужно останавливаться и получать законное порицание в рублевом эквиваленте.

Согласно КоАП, отсутствие при себе соответствующих бумаг — водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства — «стоит» 500 рублей. За забытый страховой полис — еще 500 рублей. Плохая память, в сумме, обойдется в 1000 рублей. Но это еще не финал.

«Забытые дома» документы приведут к отстранению от управления автомобилем, а также к «задержанию ТС». Проще говоря, машину эвакуируют на штрафстоянку до «устранения причины», то есть до «прибытия» забытой корочки.