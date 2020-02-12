Что будет, если ездить на «летнем» моторном масле зимой

Все это дело, естественно, отражено в буквенно-цифровом обозначении на этикетке тары. Но что будет, если ослушаться рекомендаций и использовать в холодном регионе масло для более теплого климата?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала, необходимо разобраться, а что же все-таки написано на этикетке с моторным маслом. Как правило, этикетка содержит цифры и буквы, например, 5W30. Первая цифра обозначает класс вязкости масла в минусовую температуру и нижнюю границу температуры, при которой оно будет без проблем прокачиваться по системе. Определить эту границу можно легко, отняв от данной цифры 40.

Таким образом, масло 5W30 можно использовать до −35 градусов. Если вместо пятерки стоит ноль, то масло работает при −40, если 20, то при −20. Данный параметр не бывает отрицательным и не превышает 25, при этом шаг между предыдущим и следующим параметром составляет 5 единиц.

Заглавная литера W в буквенно-цифровом коде обозначает Winter, что в переводе с английского «Зима». Иными словами, наличие именно этой буквы говорит нам о том, что моторное масло может использоваться круглогодично.