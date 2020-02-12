Что будет, если ездить на «летнем» моторном масле зимой

Все это дело, естественно, отражено в буквенно-цифровом обозначении на этикетке тары. Но что будет, если ослушаться рекомендаций и использовать в холодном регионе масло для более теплого климата?
Чтобы ответить на этот вопрос, для начала, необходимо разобраться, а что же все-таки написано на этикетке с моторным маслом. Как правило, этикетка содержит цифры и буквы, например, 5W30. Первая цифра обозначает класс вязкости масла в минусовую температуру и нижнюю границу температуры, при которой оно будет без проблем прокачиваться по системе. Определить эту границу можно легко, отняв от данной цифры 40.
Таким образом, масло 5W30 можно использовать до −35 градусов. Если вместо пятерки стоит ноль, то масло работает при −40, если 20, то при −20. Данный параметр не бывает отрицательным и не превышает 25, при этом шаг между предыдущим и следующим параметром составляет 5 единиц.
Заглавная литера W в буквенно-цифровом коде обозначает Winter, что в переводе с английского «Зима». Иными словами, наличие именно этой буквы говорит нам о том, что моторное масло может использоваться круглогодично.
А вот цифра, идущая после W, расскажет о вязкости масла при его рабочем нагреве. То есть максимальные 40 единиц достигаются при температуре +100—150 градусов по Цельсию. Чем выше этот параметр, тем лучше масло защищает части двигателя от износа.
Из всего вышесказанного важно понимать, что даже универсальное всесезонное масло имеет градацию по рабочим температурам, и его необходимо подбирать с учетом климата и, в первую очередь, максимально низких температур в регионе, где используется автомобиль. Проще говоря, живя в Якутии, где морозы достигают «минус 50 градусов», используя вместо масла 0W40, скажем, масло 10W40 или 15W40, вы рискуете, как минимум, не завестись.
Но если каким-то чудом вам это удастся, то из-за плохой текучести, застывшее на морозе масло будет иметь плохую проникаемость и слабые смазывающие свойства. А это, в свою очередь, повлечет быстрый износ трущихся деталей двигателя, а то и вовсе выход его из строя.