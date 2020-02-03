ГИБДД вынудит водителей получать номерные знаки нового образца

Текст приказа размещен на сайте regulation.gov.ru. Согласно ему, у нескольких регионов аннулируют их коды. У Пермского края отбирают номер «81», Иркутская область лишается цифры «85», Забайкальский край остался без «80», а Красноярский край расстается с кодами «84» и «88».

Зато теперь абсолютно любой код региона может стать трехзначным, причем первая цифра в нем отныне совершенно не обязана быть единицей или семеркой, как до последнего времени. Приказ МВД устанавливает, что «в примечании к Приложению №1 слова цифру 1 или 7 заменить словами цифры 1—9». То есть, номерной знак машины, зарегистрированной в Москве например, теперь вполне может быть не «177» или «777», а скажем, «277» или «877». Или «399». В прочих регионах — аналогично.

Таким образом, набор возможных вариантов «красивых номеров», особенно в регионах, пополнится такими комбинациями, как «424», «666», «101» и тому подобными. С точки зрения скорого запуска государственной системы торговли «красивыми номерами», появление поправок в приказ МВД № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» выглядит вполне своевременно.