Срок давности по штрафам ГИБДД уменьшат и увеличат одновременно

Чиновники предлагают считать срок, в течении которого водитель может быть привлечен к административной ответственности, не в месяцах, а в сутках. Сейчас ст. 4.5 КоАП говорит о сроке давности в 2 месяца (со дня совершения правонарушения) при рассмотрении административного дела сотрудником ГИБДД и 3 месяца — в случае судебного разбирательства. Но дело в том, что в календарных месяцах разное количество дней: 30 и 31. А в феврале и вовсе либо 28, либо 29.

Поэтому правительственная поправка предлагает считать срок давности не в виде 2 и 3 месяца, а в формате 60 и 90 суток. В законопроекте также предусматривается, что когда конец срока привлечения к ответственности выпадает на календарный выходной день, следует считать фактическим днем окончания этого периода первый следующий за ним рабочий день.