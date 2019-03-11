LADA и другие самые популярные автомобили у угонщиков

Фото: LADA
По статистике за прошлый год в России кривая автомобильных угонов упала, показав отрицательную динамику в 20%: около 21 000 эпизодов против почти 26 500 за 2017 год. А вот расположение брендов в рейтинге практически не меняется уже несколько лет. Любимцами у преступников по-прежнему остаются машины бренда LADA.
Светлана Ермолаева

В прошлом году на продукцию АВТОВАЗа позарились преступники 5655 раз. В общей сложности угоны «Лад» заняли 27% от всех случаев воровства авто. Кстати, чаще всего «уводили» ВАЗ-2107 (759 угонов), чуть реже забирали ВАЗ-2106 (665 эпизодов) и ВАЗ-2114 Samara (404 авто).

Второе место в хит-параде досталось марке Toyota: под руку похитителям попалось 2624 «японца» (12,5%). Самой лакомой «Тойотой» для угонщиков, что не удивительно, стала и самая популярная у покупателей Camry (695 штук), за седаном следует кроссовер RAV4 (317 угонов), а на третьем месте внутрибрендового чарта разместилась Corolla.

Владельцам Hyundai тоже стоит опасаться: за указанное время зафиксировано 1879 краж авто этой марки (9%): больше всего угонщики любят бюджетные Solaris (1265 случаев), а кроме них воруют еще «паркетники» ix35 (137 автомобилей) и Santa Fe (113 эпизодов).

На четвертом и пятом месте оказались KIA (1832 экземпляра, 8,7%) и Nissan (951 машина, 4,5%) соответственно. Среди KIA чаще всего угоняли Rio (976 единиц), а среди «Ниссанов» — Almera (217), сообщает издание «Угона.нет», ссылаясь на данные ГИБДД.

Составлен рейтинг и по удельному весу хищений: на вершине первой тройки — ГАЗ-М21 «Волга». За год автомобиль, ставший предметом коллекционирования, поднялся аж с восьмого места. На второй строчке — Nissan GT-R, а третьим пунктом идет Genesis G80.

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11 марта 2019
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