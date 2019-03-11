LADA и другие самые популярные автомобили у угонщиков

В прошлом году на продукцию АВТОВАЗа позарились преступники 5655 раз. В общей сложности угоны «Лад» заняли 27% от всех случаев воровства авто. Кстати, чаще всего «уводили» ВАЗ-2107 (759 угонов), чуть реже забирали ВАЗ-2106 (665 эпизодов) и ВАЗ-2114 Samara (404 авто).

Второе место в хит-параде досталось марке Toyota: под руку похитителям попалось 2624 «японца» (12,5%). Самой лакомой «Тойотой» для угонщиков, что не удивительно, стала и самая популярная у покупателей Camry (695 штук), за седаном следует кроссовер RAV4 (317 угонов), а на третьем месте внутрибрендового чарта разместилась Corolla.

Владельцам Hyundai тоже стоит опасаться: за указанное время зафиксировано 1879 краж авто этой марки (9%): больше всего угонщики любят бюджетные Solaris (1265 случаев), а кроме них воруют еще «паркетники» ix35 (137 автомобилей) и Santa Fe (113 эпизодов).