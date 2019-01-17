Как получить запись с уличной видеокамеры при угоне машины или ДТП

Наше законодательство позволяет привлекать к судебному процессу видеозаписи, полученные с уличных видеокамер, для выяснения обстоятельств административного или уголовного дела. При этом подобная съемка должна относиться к конкретному ДТП, правонарушению или инциденту, и ее необходимо получить законным путем. Как это сделать, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Процесс получения необходимой видеоинформации зависит от того, кому принадлежит конкретная камера. Устройства наблюдения могут быть установлены органами местного муниципалитета, либо представителями частных объектов и различных коммерческих структур.
«Большой брат» не дремлет
Московская муниципальная система видеонаблюдения постоянно разрастается и на сегодня включает более 150 000 устройств. Камеры, «рассыпанные» по всему обширному городскому пространству, круглосуточно наблюдают за нами на площадях, проспектах, улицах, крупных транспортно-пересадочных узлах, у выходов метро, на прилегающих территориях торгово-развлекательных центров, в учебных заведениях, культурных и спортивных объектах, во дворах и так далее.
Где и как долго хранится видеоархив
В Москве подробная хроника городской жизни накапливается и обрабатывается в «Едином центре хранения и обработки данных» (ЕЦХД). Срок жизни архивной видеозаписи невелик — всего пять календарных дней. Исключение составляет съемка с устройств, установленных в образовательных организациях — 30 календарных дней. Если информация не востребована в течение этого срока, она уничтожается, так что главное — успеть вовремя.
Куда обращаться
Заявку на резервирование видеоархива с зафиксированным инцидентом можно оставить по телефону горячей линии ЕЦХД: +7 (495) 587 00 02 в течение пяти календарных дней с момента происшествия. Вам необходимо указать оператору дату, время и адрес происшествия, после чего он должен вам сообщить номер заявки. Этот номер необходимо зафиксировать в заявлении о происшествии для представителей правоохранительных органов, так как получить требуемые данные смогут только они.
К сожалению, лично вам в руки необходимую съемку не дадут, поскольку по закону доступ к зарезервированному архиву имеется только у представителей правоохранительных и судебных органов, которые в свою очередь обязаны приобщить полученные материалы к вашему делу. Даже если физическое лицо имеет на руках запрос на архив или доверенность от сотрудника правоохранительных органов, оно не может самостоятельно получить видеозапись. Оптимальное решение этой проблемы — адвокат, который в праве обратиться с соответствующим письменным запросом в Департамент информационных технологий города Москвы. Но, как известно, за адвокатские услуги приходится платить.
Если камера частная
Если устройство видеонаблюдения принадлежит частному лицу или компании, то вам придется обращаться с просьбой предоставить запись к владельцам напрямую. В случае отказа у вас есть право обратиться в правоохранительные органы с заявлением, где необходимо сообщить месторасположение камеры, название и адрес организации или имя и контакты частного лица, которому она принадлежит.