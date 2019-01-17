Как получить запись с уличной видеокамеры при угоне машины или ДТП

Процесс получения необходимой видеоинформации зависит от того, кому принадлежит конкретная камера. Устройства наблюдения могут быть установлены органами местного муниципалитета, либо представителями частных объектов и различных коммерческих структур.

«Большой брат» не дремлет

Московская муниципальная система видеонаблюдения постоянно разрастается и на сегодня включает более 150 000 устройств. Камеры, «рассыпанные» по всему обширному городскому пространству, круглосуточно наблюдают за нами на площадях, проспектах, улицах, крупных транспортно-пересадочных узлах, у выходов метро, на прилегающих территориях торгово-развлекательных центров, в учебных заведениях, культурных и спортивных объектах, во дворах и так далее.