Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Эти цифры были выведены по результатам обращений клиентов «АльфаСтрахование», чьи автомобили были застрахованы по КАСКО. Так что не удивительно, что в рейтинг не вошло большинство бюджетных авто, для которых этот вид страховки просто чаще всего не оформляют.

Итак, лидером античарта назван внедорожник Cadillac Escalade с частотой угона в 3,01%. Вторая строчка досталась еще одному «вездеходу» — Toyota Land Cruiser (0,66%), а за ним следует более скромный лифтбэк Skoda Octavia (0,65%).

Четвертым идет Toyota Camry (0,62%), а первую пятерку замыкает Toyota Land Cruiser Prado (0,38%). Стоит сказать, что в ТОП-5 отметились сразу три «японца» одной марки. Шестой пункт достался кроссоверу Hyundai Tucson (0,31%), седьмой — KIA Ceed (0,29%), а далее по порядку идут: Lexus RX (0,27%), Hyundai Solaris (0,2%) и KIA Rio (0,18%).