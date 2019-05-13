Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Фото: Cadillac
Одна из страховых компаний поделилась статистикой угонов, назвав самые лакомые для преступников автомобили в первом квартале текущего года. А также рассказал, откуда чаще всего воры уводят любимых «ласточек».
Светлана Ермолаева

Эти цифры были выведены по результатам обращений клиентов «АльфаСтрахование», чьи автомобили были застрахованы по КАСКО. Так что не удивительно, что в рейтинг не вошло большинство бюджетных авто, для которых этот вид страховки просто чаще всего не оформляют.

Итак, лидером античарта назван внедорожник Cadillac Escalade с частотой угона в 3,01%. Вторая строчка досталась еще одному «вездеходу» — Toyota Land Cruiser (0,66%), а за ним следует более скромный лифтбэк Skoda Octavia (0,65%).

Четвертым идет Toyota Camry (0,62%), а первую пятерку замыкает Toyota Land Cruiser Prado (0,38%). Стоит сказать, что в ТОП-5 отметились сразу три «японца» одной марки. Шестой пункт достался кроссоверу Hyundai Tucson (0,31%), седьмой — KIA Ceed (0,29%), а далее по порядку идут: Lexus RX (0,27%), Hyundai Solaris (0,2%) и KIA Rio (0,18%).

На фото Toyota Land Cruiser 200

Напомним, что годом ранее рейтинг угонов за тот же самый период выглядел совершенно иначе: на его вершине задержался «паркетник» Hyundai Santa Fe (1,43%), на втором месте прописался Nissan Juke (1,3%), а на третьем — Mazda CX-5 (1,08%). Кроме того, угонщики не отказывали себе в удовольствии похищать Toyota Camry (0,99%) и Hyundai ix35 (0,95%).

Отметим, что самые грибные места для преступников — неохраняемые парковки у торговых центров и офисных зданий, рядом с фитнес-центрами, супермаркетами и даже госучреждениями. Не редки и угоны и из дворов, где нет шлагбаумов.

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14 мая 2019
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