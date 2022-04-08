Дальнобойщикам из России и Белоруссии запретили ездить в Европу

Впрочем, некоторые исключения нашлись. Так, запрет не касается доставки фармацевтической, медицинской и сельскохозяйственной продукции, а также — пищи, включая пшеницу. Гуманитарные конвои так же смогут перемещаться по территории ЕС.

От себя добавим, что некоторые российские и белорусские компании действительно были ориентированы на международные перевозки. Однако большую часть таких рейсов выполняют польские и литовские фирмы.

И если перевозчики из Польши настроены крайне решительно (во всяком случае, на словах), то их прибалтийские коллеги не готовы отказываться от маршрутов «Европа—Россия», так как иначе им будет грозить банкротство.

В любом случае, ситуация складывается малоприятная… И совершенно понятно, что стоимость перевозок вскоре вырастет. Ну, а заплатить за подорожавшую доставку придется, само собой, конечному потребителю.

И продолжая «грузовую» тему. И Volvo, и Caterpillar временно остановили поставку техники и запчастей на российский рынок. Однако их сочлененные карьерные самосвалы активно используются на стройках по всей стране! Как выяснил портал «АвтоВзгляд», подмосковный завод «Тонар» решил предложить строителям и перевозчикам свой «карьерник».