От чего зависит стабильная работа автоэлектрики зимой

С приходом холодов для многих автолюбителей начинается пора мытарств, то мотор трясет как в лихорадке, то аккумулятор откажется вращать коленчатый вал, то на панели вспыхнет зловещий знак «Check engine»…
Максим Строкер

Зима в России приходит как всегда неожиданно, а автовладельцы к ней традиционно не готовят свои машины. Первой удар от сырости и холода на себя принимает электрика автомобиля. Машины начинают плохо заводиться, их моторы «троят», происходит отказ стартеров, генераторов и аккумуляторных батарей. Сколько денег тратят попавшие в ситуацию автолюбители на услуги автоэвакуатора, работающих на выезде мастеров… не мало! И это без учета нервов и потерянного времени. А если нужно ехать в аэропорт или на важную встречу?!

Всех этих мытарств можно избежать. Перед сезоном холодов первым делом нужно полностью зарядить аккумулятор. Его силы в полной мере может испытать только холод, который тормозит протекающие в нем процессы. Снимаем АКБ и заряжаем малым(!) током. Такой режим есть на большинстве зарядных устройств. Операция эта длится довольно долго, поэтому лучше это сделать на снятой батарее в теплом(!) помещении. На холоде аккумулятор принимает заряд хуже! Еще лучше прогнать батарею по «тренировочному циклу», который поможет вернуть ей утраченные силы. Тренировочный цикл реализован в «продвинутых» зарядных устройствах.

Второй шаг — обеспечить контроль за состоянием АКБ в процессе эксплуатации. Поможет в этом клемма аккумулятора с цифровым вольтметром. По его показаниям можно судить как о состоянии АКБ, так и заряжающего ее генератора. Клемму с вольтметром устанавливаем на место штатной, предварительно очистив контакты на АКБ специальным приспособлением или на крайний случай шкуркой, смазав их специальной смазкой. Это гарантирует качественный контакт и полноценную токоотдачу. Затем хотя бы раз в неделю после ночной стоянки смотрим показания напряжения на клемме. Если его значение не менее 12,5 вольт, то поводов для беспокойства нет.

Если напряжение ушло ниже, тогда заряжаем аккумулятор. Если АКБ быстро разряжается — ищем причину. В идеале — клеммы АКБ нужно систематически менять.

Третий шаг — компьютерная диагностика, которая покажет состояние генератора, стартера, аккумулятора, а также системы зажигания. Под осень многие СТО делают это в рамках акций, и стоит услуга недорого. Диагностика позволит выявить неисправность индивидуальных катушек зажигания. Именно они, а не свечи часто, являются виновниками в сбоях работы силового агрегата. Если в оттепель или при больших перепадах дневной температуры (межсезонье) двигатель работает неравномерно, стоит заменить высоковольтные провода.

Возможно, что проблемы связаны с образованием на них конденсата, пробоем изоляции и утеканием тока на массу. Важно, — никаких экспериментов с поиском утечки тока высокого напряжения путем прикладывания рук к проводам! Тряхнет так, что мало не покажется! Менять свечи согласно заводского регламента — обязанность хорошего сервиса, где вы обслуживаете свой автомобиль. Однако если мотор стал работать неравномерно, то сделать это придется раньше положенного срока. Дело в том, что при использовании топлива с большим содержанием ферроценов (присадок повышающих детонационную стойкость) на изоляторах свечей образуется токопроводящий налет красного цвета. По нему искра уходит на массу, а не на поджигание воздушно-топливной смеси. Чистить свечи — занятие бесполезное!

Ничто не вечно под луной, и рано или поздно некоторые детали электрооборудования придется заменить. Выбирая запасные части, ориентируйтесь на автокомпоненты с надежной гарантией, прошедшие проверку километрами. Советуем присмотреться к российскому производителю деталей автомобильной электрики «СтартВОЛЬТ». Качество запчастей этого производителя идентично штатным изделиям, а некоторые изделия, например генераторы, и вовсе превышают заводских собратьев по мощности и ресурсу, при этом стоимость на порядок ниже аналогов.

К тому же «СтартВОЛЬТ» является официальным поставщиком ПАО «КАМАЗ». А этот автогигант выбирает только самых надежных поставщиков!

4 октября 2018
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