От чего зависит стабильная работа автоэлектрики зимой

Зима в России приходит как всегда неожиданно, а автовладельцы к ней традиционно не готовят свои машины. Первой удар от сырости и холода на себя принимает электрика автомобиля. Машины начинают плохо заводиться, их моторы «троят», происходит отказ стартеров, генераторов и аккумуляторных батарей. Сколько денег тратят попавшие в ситуацию автолюбители на услуги автоэвакуатора, работающих на выезде мастеров… не мало! И это без учета нервов и потерянного времени. А если нужно ехать в аэропорт или на важную встречу?!

Всех этих мытарств можно избежать. Перед сезоном холодов первым делом нужно полностью зарядить аккумулятор. Его силы в полной мере может испытать только холод, который тормозит протекающие в нем процессы. Снимаем АКБ и заряжаем малым(!) током. Такой режим есть на большинстве зарядных устройств. Операция эта длится довольно долго, поэтому лучше это сделать на снятой батарее в теплом(!) помещении. На холоде аккумулятор принимает заряд хуже! Еще лучше прогнать батарею по «тренировочному циклу», который поможет вернуть ей утраченные силы. Тренировочный цикл реализован в «продвинутых» зарядных устройствах.

Второй шаг — обеспечить контроль за состоянием АКБ в процессе эксплуатации. Поможет в этом клемма аккумулятора с цифровым вольтметром. По его показаниям можно судить как о состоянии АКБ, так и заряжающего ее генератора. Клемму с вольтметром устанавливаем на место штатной, предварительно очистив контакты на АКБ специальным приспособлением или на крайний случай шкуркой, смазав их специальной смазкой. Это гарантирует качественный контакт и полноценную токоотдачу. Затем хотя бы раз в неделю после ночной стоянки смотрим показания напряжения на клемме. Если его значение не менее 12,5 вольт, то поводов для беспокойства нет.

Если напряжение ушло ниже, тогда заряжаем аккумулятор. Если АКБ быстро разряжается — ищем причину. В идеале — клеммы АКБ нужно систематически менять.