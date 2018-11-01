На дорогах появятся сотни новых камер фиксации нарушений ПДД

Новейшие программно-аппаратные комплексы появятся на участках дорог с высокой аварийностью (читай — там, где чаще в объектив камеры могут попасть нарушители).

Через пару месяцев в столице установят не менее 400 видеорадаров, отслеживающих нарушения скоростного режима. В том числе, и умеющих вычислять показатели, превышающие среднюю скорость автомобиля.

Разумеется, не обойдется без «ока» Большого брата, следящего за движением машин по полосе, выделенной для проезда общественного транспорта.

По информации ЦОДД, с 2010 года число погибших в авариях на столичных магистралях снизилось на 36%.