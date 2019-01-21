В каршеринговые автомобили устанавливают видеокамеры

Отечественные службы поминутной аренды автомобилей в последнее время начали жаловаться на воровство со стороны клиентов. Одна из компаний рассказала, что за прошедший год было украдено порядка 20 000 литров «омывайки», несколько тысяч «дворников», кроме того, пропадали мультимедийные комплексы, рули и даже кресла.

Представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» уже начали вести переговоры с каршеринговыми компаниями об установке камер видеонаблюдения, сообщает «РИА Новости».

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», в некоторых, особо дорогостоящих автомобилях каршеринга и сейчас установлены видеоглазки. Правда, скрытые. И если на занятия любовью в машине «подсматривающим» будет все равно, то за передачу управления транспортным средством другому водителю пользователь может быть оштрафован. Подобных прецедентов — предостаточно.