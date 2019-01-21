В каршеринговые автомобили устанавливают видеокамеры

Российский автопарк каршеринга к концу года начнут оснащать камерами, установленными в салоне. В некоторых автомобилях устройства видеослежения поставят уже к ближайшей весной. Проект сейчас находится на стадии обсуждения.
Отечественные службы поминутной аренды автомобилей в последнее время начали жаловаться на воровство со стороны клиентов. Одна из компаний рассказала, что за прошедший год было украдено порядка 20 000 литров «омывайки», несколько тысяч «дворников», кроме того, пропадали мультимедийные комплексы, рули и даже кресла.
Представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» уже начали вести переговоры с каршеринговыми компаниями об установке камер видеонаблюдения, сообщает «РИА Новости».
По собственным данным портала «АвтоВзгляд», в некоторых, особо дорогостоящих автомобилях каршеринга и сейчас установлены видеоглазки. Правда, скрытые. И если на занятия любовью в машине «подсматривающим» будет все равно, то за передачу управления транспортным средством другому водителю пользователь может быть оштрафован. Подобных прецедентов — предостаточно.
Обычных пользователей просят не беспокоиться — личная свобода граждан задета не будет. Предполагается, что службы сами установят устройства, а все видеоматериалы планируют хранить на серверах компаний.
Такие данные можно изъять лишь сотрудникам МВД и только в случае преступления, чтобы найти виновника. Напомним, что о камерах в салонах авто служб каршеринга начали говорить не сегодня: еще прошлым летом в Департаменте информационных технологий Москвы готовились запустить пилотный проект. Но, видимо, что-то не срослось.
Стоит отметить, что на старте кампании большинство машин получат муляжи камер для того, чтобы злоумышленники не могли отследить, какие автомобили защищены, а какие пока находятся без наблюдения. Интересно, сколько пройдет времени после запуска проекта, когда ушлые воришки научатся «снимать» с авто и камеры тоже? Что ж, можно делать ставки.