Срок годности и дизайн: как россияне выбирают детские автокресла

На деле же сроки годности зависят не от того, насколько бережно эксплуатировалось конструкция, а от свойств пластика, из которого она сделана. Последний со временем стареет и может не выдержать нагрузок, рассчитанных для него в новом состоянии.

Кресло со временем необходимо менять и по иным причинам. Об этом, к слову, знали все участники опроса. 57% указали, что замену стоит сделать, когда ребенок попросту подрастает. 29% респондентов планируют покупку нового устройства, когда износится внешний пластик. И только 14% родителей-водителей следят за изменениями стандартов безопасности и готовы купить более безопасную новинку.

Что же касается перевозки детей в такси или арендованных авто, то в обоих случаях свое собственное кресло берут с собой около 40% опрошенных. Причем 82% всегда используют устройство для детей, возрастом до 9 месяцев, 79% — от 9 до 15 месяцев, 72% — от 1 года до 4-х, 68% — от 3,5 до 7 лет, и лишь 64% — от 6 до 12 лет.

Стоит отметить, что в опросе, проведенном специалистами ГК «АвтоСпецЦентр» в ноябре, приняли участие 500 человек в возрасте от 25 до 45 лет, в чьих семьях есть дети от 3 до 14 лет.