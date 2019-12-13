Можно ли ездить на автомобиле умершего родственника, если вписан в страховку

Что ж, такая ситуация — далеко не редкость. Порой, смерть застает людей в тот самый момент, когда этого никто не ждет. Давайте вместе разберемся, что можно делать родственникам с автомобилем умершего, если они были вписаны в страховку и имели доверенность.
Увы, но с момента смерти человека все его документы, включая ПТС, свидетельство о регистрации, выданные госномера, страховка ОСАГО и даже генеральная доверенность теряют свою юридическую силу. А значит, управлять этим автомобилем, даже будучи вписанными в страховку, родственники умершего не могут.
Да, имея при себе весь набор документов, теоретически можно не бояться инспекторов ДПС, потому как они не в курсе произошедшего в вашей семье горя. А значит, проверив наличие бумаг, они отпустят вас, не заподозрив неладного. Однако в случае аварии, смерть настоящего владельца автомобиля обязательно вскроется, и здесь начнутся проблемы. Вам выпишут штраф в размере 500 рублей, но куда важнее и «дороже», что страховая компания откажет в выплатах.
Оборотной стороной езды на автомобиле умершего будут и штрафы с камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Их придется оплачивать тому, кто через полгода вступит в наследство и станет новым владельцем автомобиля. А вот штрафы за прегрешения на дороге безвременно скончавшимся родственником до его смерти — списываются.
Как вы уже поняли, для того, чтобы законно сесть за руль автомобиля усопшего родственника, необходимо выждать полгода и вступить в наследство. Для этого необходимо посетить нотариуса, где нужно будет написать заявление о принятии наследства, вне зависимости от наличия завещания. Причем данное заявление можно оформить сразу после смерти родственника. Однако свидетельство о праве на наследство выдается только по истечении шести месяцев с даты смерти владельца транспортного средства.
Получив свидетельство, можно отправляться в ГИБДД для переоформления автомобиля на наследника.