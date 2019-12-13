Можно ли ездить на автомобиле умершего родственника, если вписан в страховку

Что ж, такая ситуация — далеко не редкость. Порой, смерть застает людей в тот самый момент, когда этого никто не ждет. Давайте вместе разберемся, что можно делать родственникам с автомобилем умершего, если они были вписаны в страховку и имели доверенность.

Увы, но с момента смерти человека все его документы, включая ПТС, свидетельство о регистрации, выданные госномера, страховка ОСАГО и даже генеральная доверенность теряют свою юридическую силу. А значит, управлять этим автомобилем, даже будучи вписанными в страховку, родственники умершего не могут.

Да, имея при себе весь набор документов, теоретически можно не бояться инспекторов ДПС, потому как они не в курсе произошедшего в вашей семье горя. А значит, проверив наличие бумаг, они отпустят вас, не заподозрив неладного. Однако в случае аварии, смерть настоящего владельца автомобиля обязательно вскроется, и здесь начнутся проблемы. Вам выпишут штраф в размере 500 рублей, но куда важнее и «дороже», что страховая компания откажет в выплатах.