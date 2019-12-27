Белый кроссовер: как россияне выбирают первый автомобиль

В первую очередь эксперты «АвтоСпецЦентра» выяснили, что свой первый автомобиль чаще всего покупают граждане в возрасте от 26 до 35 лет — так ответил 31% опрошенных. Еще 30% впервые стали собственником машины в возрасте 21—25 лет. На третьем месте — это новички до 20 лет, их 26%. Лишь 8% участников исследования впервые завладели «легковушкой» в 36—45 лет, и только 5% — с 45 до 50 лет. Но вот каким?

Если взять возрастную группу до 30 лет, то наиболее популярным брендом стал Hyundai, за него проголосовали 26% респондентов, на втором месте разместился Volkswagen (22%), а тройку лидеров замыкает KIA (18,6%). Как ни странно, марка LADA, чьи автомобили уже не первый год являются самыми ходовыми, у водителей-новичков интереса не вызывает.

Что касается конкретных моделей, то среди новых иномарок начинающие автолюбители в возрасте от 18 до 35 лет выбирают Hyundai Creta (33%), чуть реже — седан Audi A3 (27%), Volkswagen Polo (18%) и Tiguan (11%). Из подержанных «иностранок» — это Hyundai Solaris (24%), Renault Logan (21%), KIA Rio (18%), Daewoo Nexia (14%), Opel Astra (10%) и Volkswagen Passat (7%).