Белый кроссовер: как россияне выбирают первый автомобиль

В первую очередь эксперты «АвтоСпецЦентра» выяснили, что свой первый автомобиль чаще всего покупают граждане в возрасте от 26 до 35 лет — так ответил 31% опрошенных. Еще 30% впервые стали собственником машины в возрасте 21—25 лет. На третьем месте — это новички до 20 лет, их 26%. Лишь 8% участников исследования впервые завладели «легковушкой» в 36—45 лет, и только 5% — с 45 до 50 лет. Но вот каким?
Если взять возрастную группу до 30 лет, то наиболее популярным брендом стал Hyundai, за него проголосовали 26% респондентов, на втором месте разместился Volkswagen (22%), а тройку лидеров замыкает KIA (18,6%). Как ни странно, марка LADA, чьи автомобили уже не первый год являются самыми ходовыми, у водителей-новичков интереса не вызывает.
Что касается конкретных моделей, то среди новых иномарок начинающие автолюбители в возрасте от 18 до 35 лет выбирают Hyundai Creta (33%), чуть реже — седан Audi A3 (27%), Volkswagen Polo (18%) и Tiguan (11%). Из подержанных «иностранок» — это Hyundai Solaris (24%), Renault Logan (21%), KIA Rio (18%), Daewoo Nexia (14%), Opel Astra (10%) и Volkswagen Passat (7%).
Любопытно, что выбор столичных новичков и начинающих из регионов сильно отличается. Так, люди 25—35 лет, проживающие в Москве, в 38% случаев, если речь идет об иномарках, предпочитают премиальные BMW 3-Series или 5-Series. Того же возраста автолюбители из регионов указали на бюджетные Hyundai Solaris и Creta, а также Skoda Rapid.
Между тем, планируя прикупить первую машину, люди на первое место ставят не только марку и модель, но и характеристики авто. Так, 33% обращают внимание на расход топлива, 26% — на технические данные, а 20% покупателей важен именно ценник. Еще 12% волнуют системы безопасности, 9% — внешний вид, цвет и статус автомобиля. Кроме того, при выборе типа авто, больше всего голосов было отдано кроссоверам (45%), а самый популярный цвет — белый (42%).
Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» подобрали пять автомобилей, лучшим образом подходящих на роль самого первого. Да, они подержанные и не несут высокого статуса, но имеют несомненные плюсы — ценник в 100 000 рублей и их, что называется, не жалко пускать в бой. Подробнее об этих авто — здесь.