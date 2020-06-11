Московский спасатель будет судиться с мэрией Москвы за штраф, выписанный ему во время работы

Речь идет о том, что обе статьи 3.18.1 КоАП г. Москвы и 20.6.1 КоАП РФ предусматривают ответственность за одно и то же деяние — нарушение режима повышенной готовности. При этом в статье 26 ФЗ РФ говорится о том, что субъект Российской Федерации, даже, страшно сказать, такой важный, как наша Москва-столица, вправе реализовать законотворческие полномочия и устанавливать административную ответственность только в том случае, если она не установлена федеральным законом. А если она уже установлена, то дублирующую ответственность устанавливать нельзя.

Иначе власти Москвы могли бы с легкостью начать штрафовать автомобилистов, например, за превышение скорости в соответствии с КоАП г. Москвы, а не с федеральным законом, который уже предусмотрел административную ответственность за нарушение водителями ПДД. Но они этого не делают, так как прекрасно знают, что это противозаконно. И 1 апреля наше градоначальство знало или должно было точно знать об этом, как и о том, что никакой необходимости для введения отдельного московского закона, регламентирующего ответственность за нарушение режима повышенной готовности, не было.

Напомним, что это уже не первая попытка жителей Москвы опротестовать законность подобных штрафов в судебном порядке. И пока, к сожалению, добиться положительного результата не удалось никому.