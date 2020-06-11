Московский спасатель будет судиться с мэрией Москвы за штраф, выписанный ему во время работы

- В соответствие с указанием градоначальства мой работодатель своевременно оформил мне рабочий пропуск, — рассказал «АвтоВзгляду» координатор «Синих ведерок», московский спасатель Андрей Т.
- Я также продублировал свои данные на соответствующем портале и получил подтверждение о наличии разрешения на поездки. И вот, когда ни что не предвещало беды, мне пришло уведомление о штрафе по статье 3.18.1 ч.4. Как выяснилось, мой пропуск попросту самоликвидировался. И мне об этом сообщили штрафом, постфактум. Когда явно сырая система работает таким образом, что готова огульно штрафовать за свои же ошибки всех подряд, совершенно нет желания вступать в какие-то переговоры с ведомствами, штампующими в режиме конвейера такие постановления. Поэтому правильнее в этой ситуации мне показалось сразу пойти в суд. И я направил жалобу в судебный орган Головинского района — по месту совершения «правонарушения», а также в Московский городской суд, которому предложил дать правовую оценку законности действий как мэра Москвы, так и Московской городской думы, проголосовавшей в поддержку указа градоначальника, явно противоречащего законодательным нормам.
- В Мосгорсуд мы подали иск, который содержит основание, насколько нам известно, еще не использованное никем, и оно является в этом деле ключевым, — пояснил адвокат истца Марат Аманлиев.
Речь идет о том, что обе статьи 3.18.1 КоАП г. Москвы и 20.6.1 КоАП РФ предусматривают ответственность за одно и то же деяние — нарушение режима повышенной готовности. При этом в статье 26 ФЗ РФ говорится о том, что субъект Российской Федерации, даже, страшно сказать, такой важный, как наша Москва-столица, вправе реализовать законотворческие полномочия и устанавливать административную ответственность только в том случае, если она не установлена федеральным законом. А если она уже установлена, то дублирующую ответственность устанавливать нельзя.
Иначе власти Москвы могли бы с легкостью начать штрафовать автомобилистов, например, за превышение скорости в соответствии с КоАП г. Москвы, а не с федеральным законом, который уже предусмотрел административную ответственность за нарушение водителями ПДД. Но они этого не делают, так как прекрасно знают, что это противозаконно. И 1 апреля наше градоначальство знало или должно было точно знать об этом, как и о том, что никакой необходимости для введения отдельного московского закона, регламентирующего ответственность за нарушение режима повышенной готовности, не было.
Напомним, что это уже не первая попытка жителей Москвы опротестовать законность подобных штрафов в судебном порядке. И пока, к сожалению, добиться положительного результата не удалось никому.