Какие новые правила и законы ударят по кошелькам водителей с 1 июля 2020 года

При этом не сказать, что о грядущих изменениях в автомобильную жизнь страны не было известно заранее. Просто режим самоизоляции со всеми его ограничениями заставил многих россиян забыть о новациях, которые вот вот вступят в силу. Давайте освежим их.
ТЮНИНГ ПОД ЗАПРЕТОМ
С середины этого лета автовладельцы, самостоятельно установившие на свою машину лебедку, усиленные бампера и прочие элементы тюнинга, включая фаркопы и газобаллонное оборудование, не смогут узаконить его дистанционно. Теперь для получения разрешающих документов граждане будут обязаны пройти специальную экспертизу. Она проводится особыми исследовательскими центрами. Другие организации не вправе выдавать подобные разрешения. Точная стоимость процедуры пока неизвестна.
БЕЗ ПРАВОГО РУЛЯ
Также с начала июля в РФ вступает в силу новый ГОСТ. Согласно ему, изменятся требования к ввозимым и эксплуатируемым на территории страны транспортным средствам, имеющим правостороннее расположение руля. Поставить такое авто на учет станет сложнее. При этом практически исключается эксплуатация на территории страны праворульных минивэнов, микроавтобусов с количеством мест более восьми, автобусов категорий М2 и М3. Также попадают под запрет грузовики с манипуляторами и самосвалы с правым рулем. Поэтому данный ГОСТ может заметно ударить по кошельку и сорвать планы многих жителей и организаций Владивостока, Хабаровска и иных населенных пунктов Урала, Сибири и Приморья. Как известно, немалая доля автопарка этих регионов приходится именно на такие транспортные средства.
ТЕХОСМОТР С ФОТОСЕССИЕЙ
Кроме того, в ближайшее время должны вступить в силу изменения о порядке прохождения техосмотра. Эта процедура будет проводиться с использованием фото- и видеосъемки с внесением данных в специальную базу. Что также может сказаться на стоимости диагностической карты. Правда, вступят в силу новые правила только по окончании пандемии коронавируса.
ДОКАЖИ, ЧТО НЕ АЛКАШ
Также на сегодняшний день до конца не до конца ясен вопрос с новыми требованиями к медицинским справкам для водителей. Разговоры об обязательном тесте на хронический алкоголизм ведутся уже около года. Как именно и все ли автомобилисты будут проходить его, несмотря на последние новости от Минздрава РФ, пока неизвестно. Но ясно, что этот анализ, если он будет необходим, увеличит стоимость медсправки для автолюбителей.
СЭКОНОМЬ НА НОВОМ АВТО
Но есть и приятная летняя новость для российских водителей. Уже с 1 июня 2020 года они могут рассчитывать на льготный автокредит по госпрограммам «Первый/семейный автомобиль» на покупку новой машины стоимостью до 1,5 миллионов рублей. Ранее под эти условия попадали лишь авто, которые стоят не более одного миллиона. Таким образом, список моделей заметно увеличился. Кроме того, льготные условия кредитования стали доступны не только молодым семьям и людям, впервые приобретающим автомобиль, но и врачам. Правда, он будет доступен лишь медикам, работающим в государственных больницах и поликлиниках.