Какие новые правила и законы ударят по кошелькам водителей с 1 июля 2020 года

При этом не сказать, что о грядущих изменениях в автомобильную жизнь страны не было известно заранее. Просто режим самоизоляции со всеми его ограничениями заставил многих россиян забыть о новациях, которые вот вот вступят в силу. Давайте освежим их.

ТЮНИНГ ПОД ЗАПРЕТОМ

С середины этого лета автовладельцы, самостоятельно установившие на свою машину лебедку, усиленные бампера и прочие элементы тюнинга, включая фаркопы и газобаллонное оборудование, не смогут узаконить его дистанционно. Теперь для получения разрешающих документов граждане будут обязаны пройти специальную экспертизу. Она проводится особыми исследовательскими центрами. Другие организации не вправе выдавать подобные разрешения. Точная стоимость процедуры пока неизвестна.

БЕЗ ПРАВОГО РУЛЯ

Также с начала июля в РФ вступает в силу новый ГОСТ. Согласно ему, изменятся требования к ввозимым и эксплуатируемым на территории страны транспортным средствам, имеющим правостороннее расположение руля. Поставить такое авто на учет станет сложнее. При этом практически исключается эксплуатация на территории страны праворульных минивэнов, микроавтобусов с количеством мест более восьми, автобусов категорий М2 и М3. Также попадают под запрет грузовики с манипуляторами и самосвалы с правым рулем. Поэтому данный ГОСТ может заметно ударить по кошельку и сорвать планы многих жителей и организаций Владивостока, Хабаровска и иных населенных пунктов Урала, Сибири и Приморья. Как известно, немалая доля автопарка этих регионов приходится именно на такие транспортные средства.