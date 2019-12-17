Появилось мобильное приложение для жалоб властям на плохие дороги

— Нам принципиально при реализации проекта БКАД нужна обратная связь. Поэтому мы создали канал обратной связи, у нас заработало мобильное приложение, которое по геометке пользователя выдает ему окружение с точки зрения нашего проекта: какие дороги планируется сделать, какие были сделаны.Чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность ремонта этих участков. В общем помочь нам справиться с одной из главных российских бед, — рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, в приложении «Госуслуги. Дороги», которое можно скачать в Apple Store и Google Play, внесена вся российская дорожная сеть и указаны участки, подлежащие ремонту и реконструкции в рамках БКАД. Вице-премьер уточнил, что с помощью «Госуслуги. Дороги» пользователи смогут выставить оценки дорожникам по пятибалльной шкале, загружать фотографии, высказать возмущение или поблагодарить за хорошую работу.

В 2020 году приложение будет интегрировано с порталом госуслуг. Регламенты по регистрации, времени ответа на жалобы и другие технические вопросы планируется доработать в первом квартале 2020 года.

На данный момент зафиксировано уже около 5000 скачиваний нового приложения. Его первые пользователи в своих отзывах уже разочарованно сообщают, что если разбитая дорога не попала в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», то и пожаловаться на ее состояние невозможно.

Нельзя также пожаловаться на состояние и ремонт асфальта в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку эти города не внесены в БКАД.