Как могут оштрафовать водителя, уступившего дорогу пешеходу на переходе

Речь идет о ситуациях, характерных для больших городов с их обилием дорожных заторов. Дело в том, что в «пробке» большинство водителей ориентируется на корму ползущего впереди авто. Тот встал — и мы тормозим, сохраняя дистанцию.

Если эта остановка произошла в момент, когда авто проезжало по переходу, будет нарушен пункт 14.4 ПДД, запрещающий въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на «зебре». При этом наличие или отсутствие людей перед капотом не имеет значения.

В случае, если над переходом висит камера фиксации, а по нему потоком двинутся граждане, обходя вашу машину, застрявшую у них на пути, вы наверняка получите «письмо счастья» со штрафом по ст. 12.18. КоАП — «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Согласно ей, за непропуск полагается штраф в 1500—2500 рублей. И тут уже не важно, что вы физически не могли пропустить «пешика» из-за затора. На фотографии все будет выглядеть так, словно авто уверенно ехало наперерез, «вынуждая изменить скорость или траекторию движения» человека. По этой причине даже в самом жестоком заторе многие водители предпочитают останавливаться перед самой «зеброй», если за ней недостаточно места, чтобы там поместилась машина.