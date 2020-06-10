Власти Москвы продолжают вытеснять автомобили из города вопреки здравому смыслу

— От имени участников общественного движения «Синие ведерки» предлагаем Вам обратить внимание на ситуацию, связанную с происходящим абсурдом в части организации дорожного движения и заявленными заместителем руководителя по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Артуром Шахбазяном планами по расширению пешеходной зоны и велосети на ряде улиц Москвы, — говорится в обращении активистов, которую портал «АвтоВзгляд» приводит полностью.
«На днях Центр организации дорожного движения официально заявил о том, что планирует уничтожение парковочных мест и расширение тротуаров вблизи станций метро „Бауманская“, „Новослободская“, „Пушкинская“, в том числе на улицах Селезневская, Большая Бронная. Также рассматривается возможность расширения тротуаров на 1-й и 2-й Брестской, Каланчевской, Новой Басманной, Ладожской, а так же в 3-м Сыромятническом переулке (на большинстве перечисленных улиц совсем недавно проходила программа „Моя улица“, что привело к резкому уменьшению числа парковочных мест, но часть парковок все-таки сохранилась).
При этом ЦОДД не проводил никаких открытых опросов и общественных обсуждений по данному вопросу, не публиковал данных, подтверждающих, что предложенные им меры не будут идти в ущерб автовладельцам и никак не скажутся на пропускной способности указанных улиц, являющихся, как известно каждому автомобилисту столицы, наиболее загруженными автотранспортом и не обладающих достаточным парковочным ресурсом. Отметим, что на означенных улицах расположено значительное количество социально значимых объектов, в том числе и ориентированных на работу с детьми и пожилыми людьми. Также там живут люди, имеющие в собственности автомобили, которых тоже никто не спросил, нужна ли им очередная велодорожка вместо дефицитного паркинга. То есть г-н Шахбазян разрабатывает свои планы, даже не предпринимая попыток узнать отношение людей к ним, не понимая настоящих потребностей жителей города!
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в настоящее время в Москве сложилась сложная и очень непрозрачная система взаимоотношений между жителями города и органами власти, особенно транспортного комплекса, которые скорее формально, чем реально готовы взаимодействовать с горожанами и решать их насущные вопросы. Чиновники тратят деньги из городского бюджета исключительно по своему личному усмотрению и основываясь на личных предпочтениях и убеждениях. Уничтожают парковки, строят велодорожки у больниц, не нужные даже самим велосипедистам, сокращают размеры дорожной сети в тех местах, где ситуация требует их расширения. Не обсуждают своих решений с горожанами, которых просто ставят перед фактом.
Отсутствие обратной связи при принятии решений в области транспорта приводит к тому, что проектировщики не предлагают нужные обществу проекты и решения, например — барьерные ограждения на опасных участках дорог, как на Садовом кольце и на многочисленных других дорогах, а силой насаждают и реализуют свои собственные абсурдные идеи, идущие в абсолютном отрыве от реальности, от реальных потребностей людей и существенно ухудшающие качество и комфорт жизни горожан и таких социальных категорий граждан, как молодые семьи с детьми, пожилые и ослабленные, маломобильные и с ограниченными физическими возможностями люди.
На основании вышеизложенного предлагаем Вам: рассмотреть вопрос о приостановке реализации озвученного плана ЦОДД по велосипедизации ряда улиц Москвы; совместно разработать механизмы обратной связи с жителями по проектам, которые напрямую затрагивают их интересы и алгоритмы публичного согласования подобных проектов; дать профессиональную оценку действиям заместителя руководителя ЦОДД А. Шахбазяна, а также пояснить, имеет ли данный чиновник право действовать таким образом, не спрашивая вообще никого, реализуя лишь собственную волю, амбиции и представления».
— Мы в очередной раз стали свидетелями того, что некоторые чиновники совсем потеряли связь с жителями города, их совершенно не интересует реальная проблематика, потребности людей, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляду» координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — В результате нас ставят перед свершившимся фактом принятого решения. Возникает вопрос — кем мы являемся для таких чиновников, как г-н Шахбазян? Подопытными? Но опыты над людьми запрещены еще со времен Нюрнбергского процесса. Тогда почему Артур Шахбазян планирует ставить опыты над нами, даже не спросив, нужно ли то, что он запланировал? Почему тотально и издевательски игнорируются реальные потребности людей? Я считаю, что подобные эксперименты пора прекращать, а действиям таких чиновников дать правовую оценку…
Но вот захочет ли дать правовую оценку действиям чиновника ЦОДД мэр столицы и не треснут ли московские бюджеты от перезагрузки «Моей улицы», на уже облагороженных за космические суммы дорогах столицы? До сегодняшнего дня отрицательный ответ на оба эти вопроса почти не вызывал сомнений. Разве что предстоящее глобальное в политической жизни страны событие может заставить градоначальство обратить свой величественной взгляд не только на нескольких представителей своих «любимчиков» из урбанистического лобби, но и на миллионы рядовых горожан, за каждой машиной которых стоит целая семья.