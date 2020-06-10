Власти Москвы продолжают вытеснять автомобили из города вопреки здравому смыслу

«На днях Центр организации дорожного движения официально заявил о том, что планирует уничтожение парковочных мест и расширение тротуаров вблизи станций метро „Бауманская“, „Новослободская“, „Пушкинская“, в том числе на улицах Селезневская, Большая Бронная. Также рассматривается возможность расширения тротуаров на 1-й и 2-й Брестской, Каланчевской, Новой Басманной, Ладожской, а так же в 3-м Сыромятническом переулке (на большинстве перечисленных улиц совсем недавно проходила программа „Моя улица“, что привело к резкому уменьшению числа парковочных мест, но часть парковок все-таки сохранилась).

При этом ЦОДД не проводил никаких открытых опросов и общественных обсуждений по данному вопросу, не публиковал данных, подтверждающих, что предложенные им меры не будут идти в ущерб автовладельцам и никак не скажутся на пропускной способности указанных улиц, являющихся, как известно каждому автомобилисту столицы, наиболее загруженными автотранспортом и не обладающих достаточным парковочным ресурсом. Отметим, что на означенных улицах расположено значительное количество социально значимых объектов, в том числе и ориентированных на работу с детьми и пожилыми людьми. Также там живут люди, имеющие в собственности автомобили, которых тоже никто не спросил, нужна ли им очередная велодорожка вместо дефицитного паркинга. То есть г-н Шахбазян разрабатывает свои планы, даже не предпринимая попыток узнать отношение людей к ним, не понимая настоящих потребностей жителей города!

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в настоящее время в Москве сложилась сложная и очень непрозрачная система взаимоотношений между жителями города и органами власти, особенно транспортного комплекса, которые скорее формально, чем реально готовы взаимодействовать с горожанами и решать их насущные вопросы. Чиновники тратят деньги из городского бюджета исключительно по своему личному усмотрению и основываясь на личных предпочтениях и убеждениях. Уничтожают парковки, строят велодорожки у больниц, не нужные даже самим велосипедистам, сокращают размеры дорожной сети в тех местах, где ситуация требует их расширения. Не обсуждают своих решений с горожанами, которых просто ставят перед фактом.

Отсутствие обратной связи при принятии решений в области транспорта приводит к тому, что проектировщики не предлагают нужные обществу проекты и решения, например — барьерные ограждения на опасных участках дорог, как на Садовом кольце и на многочисленных других дорогах, а силой насаждают и реализуют свои собственные абсурдные идеи, идущие в абсолютном отрыве от реальности, от реальных потребностей людей и существенно ухудшающие качество и комфорт жизни горожан и таких социальных категорий граждан, как молодые семьи с детьми, пожилые и ослабленные, маломобильные и с ограниченными физическими возможностями люди.

На основании вышеизложенного предлагаем Вам: рассмотреть вопрос о приостановке реализации озвученного плана ЦОДД по велосипедизации ряда улиц Москвы; совместно разработать механизмы обратной связи с жителями по проектам, которые напрямую затрагивают их интересы и алгоритмы публичного согласования подобных проектов; дать профессиональную оценку действиям заместителя руководителя ЦОДД А. Шахбазяна, а также пояснить, имеет ли данный чиновник право действовать таким образом, не спрашивая вообще никого, реализуя лишь собственную волю, амбиции и представления».