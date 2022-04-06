5 самых актуальных автомобильных предложений Владимира Жириновского

НИКАКИХ БЕССИСТЕМНЫХ ШТРАФОВ

Помните, как камеры фотофиксации нарушений ПДД бессистемно «выписывали» штрафы за непропуск пешехода на «зебре»? При этом закон разрешал и разрешает двигаться автомобилю, если он не вынуждает «пешика» изменениять траекторию и скорость движения. Но «Большому брату» на это плевать — «письма счастья» рассылались всем, кто не останавливался, даже когда «двуногий» только-только ступил на проезжую часть по ту сторону дороги. Между тем, внимание на несправедливость подобных штрафов обратили именно в ЛДПР. Депутат от этой партии Ярослав Нилов даже попросил главу ГИБДД и Генерального прокурора РФ «дать поручение провести проверку обоснованности и законности используемого принципа работы данных камер». К сожалению, эта инициатива осталась без внимания.

НИКАКИХ АВТОХАМОВ

Владимир Жириновский, возмущенный участившимися случаями злостных нарушений ПДД, в том числе руками скандально известной Мары Багдасарян, счел необходимым отправлять таких доморощенных «шумахеров» в ссылку на пять лет в северные регионы страны. По его мнению, вдали от дома и богатых родителей, решающих проблемы своих отпрысков с законом, автохамам помочь уже никто не сможет. Идея — интересная, но опять же, так и оставшаяся нереализованной.

НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Кроме того, ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о людях с ограниченными способностями, которые также ездят за рулем. В частности, предлагалось разрешить инвалидам ездить по полосам, выделенным для движения общественного транспорта, а также бесплатно парковаться вне специально отведенных мест. Более того: либералы пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на преференции каршерингу, чьи авто забивают почти все парковочное пространство в Москве. Но, как мы знаем, ситуация, к большому сожалению, с мертвой точки так и не сдвинулась.