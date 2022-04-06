5 самых актуальных автомобильных предложений Владимира Жириновского

НИКАКОГО ПЛАТНОГО ВЪЕЗДА В ГОРОДА
Пока «единороссы» всячески «топили» за введение платного въезда в Москву, а в последствии и все ключевые города страны, Владимир Вольфович пошел от противного. Лидер ЛДПР предложил не столицу избавлять от водителей, а бизнес-центры — от столицы. Но не случилось. По его мнению, деловые комплексы, а заодно и крупные торговые площадки необходимо вынести за пределы ТТК, чтобы люди не перенасыщали центр личным автотранспортом. А взимание платы за въезд в Первопрестольную политик считал «очередным способом отъема денег у населения, и без того регулярно расплачивающегося за экономические промахи власти».
НИКАКОГО ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
С ведома своего бессменного лидера, либерал-демократы внесли в Госдуму законопроект, освобождающий одного из родителей, усыновителей или опекунов, имеющих в составе семьи трех и более детей не старше 18 лет, от уплаты транспортного налога. При этом льгота, по мнению авторов инициативы, должна была распространяться только на одну машину, чей двигатель по мощностным показателям не превышает 200 лошадиных сил. К счастью, эта идея была реализована.
НИКАКИХ БЕССИСТЕМНЫХ ШТРАФОВ
Помните, как камеры фотофиксации нарушений ПДД бессистемно «выписывали» штрафы за непропуск пешехода на «зебре»? При этом закон разрешал и разрешает двигаться автомобилю, если он не вынуждает «пешика» изменениять траекторию и скорость движения. Но «Большому брату» на это плевать — «письма счастья» рассылались всем, кто не останавливался, даже когда «двуногий» только-только ступил на проезжую часть по ту сторону дороги. Между тем, внимание на несправедливость подобных штрафов обратили именно в ЛДПР. Депутат от этой партии Ярослав Нилов даже попросил главу ГИБДД и Генерального прокурора РФ «дать поручение провести проверку обоснованности и законности используемого принципа работы данных камер». К сожалению, эта инициатива осталась без внимания.
НИКАКИХ АВТОХАМОВ
Владимир Жириновский, возмущенный участившимися случаями злостных нарушений ПДД, в том числе руками скандально известной Мары Багдасарян, счел необходимым отправлять таких доморощенных «шумахеров» в ссылку на пять лет в северные регионы страны. По его мнению, вдали от дома и богатых родителей, решающих проблемы своих отпрысков с законом, автохамам помочь уже никто не сможет. Идея — интересная, но опять же, так и оставшаяся нереализованной.
НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Кроме того, ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о людях с ограниченными способностями, которые также ездят за рулем. В частности, предлагалось разрешить инвалидам ездить по полосам, выделенным для движения общественного транспорта, а также бесплатно парковаться вне специально отведенных мест. Более того: либералы пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на преференции каршерингу, чьи авто забивают почти все парковочное пространство в Москве. Но, как мы знаем, ситуация, к большому сожалению, с мертвой точки так и не сдвинулась.