На каких автомобилях предпочитает ездить президент Украины Владимир Зеленский

Он мог бы ездить на «Запорожце», «Таврии» или «ЛуАЗе» — столько прекрасных машин производили на Украине, которые могли бы вырасти и развиться во что-то по-настоящему интересное и конкурентное. Но мы же понимаем, что глобализация, которую навязывает западный мир остальным, это не про развитие, а про будущую, еще большую отсталость тех, кого под благовидными предлогами принимают в свои удушающие объятия неоколонизаторы. Чего далеко ходить, мы и сами через это прошли — ЗИЛ, АЗЛК — это только автомобильные гиганты, которые мы потеряли. И тем не менее, наш Президент ездит на «Аурусе». А в его гараже полно машин советской эпохи. А что же было в автопарке Зеленского?

Историю про краденый у товарища мотоцикл знают, наверное, все. Впрочем, в бунтарском возрасте да в 90-е только ленивый не отличился подобной выходкой. Может не у товарища. Может не мотоцикл. Но пробелы найдутся у многих. В общем, двухколесный моторизированный транспорт стал первым в автомобильной и мотожизни Зеленского. Далее был внедорожник Suzuki Grand Vitara. Причем машина была куплена в кредит. По мере своего карьерного роста то ли комик, то ли политик стал обрастать жирком, и уже в скором времени пересел на Skoda Superb, а затем, и на баварский кроссовер — BMW X5 (E70). Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним: это второе поколение весьма популярного автомобиля. В том числе, у представителей криминальной среды.