Так сложилось, что именно на весну приходится один из пиков спроса на новые легковушки. Это было свойственно доковидным временам с их достаточно стабильной обстановкой в экономике. А в текущем году весенний бум покупок на авторынке получил дополнительный мощный толчок со стороны государства.

Любой, кто хоть раз общался в автосалоне с менеджером по продажам, может назвать несколько стандартных психологических приемов, с помощью которых потенциального клиента подталкивают к немедленной покупке. Один из них — тезис о том, что совсем-совсем скоро все машины подорожают и надо успеть купить «ласточку» вот прямо здесь сейчас. Причем причина этого ужасного подорожания может называться любая: от изменения курса рубля, до прихоти компании-производителя. Все осведомлены об этой уловке «продажников» и прекрасно чувствуют фальшь в пассажах подобного рода.

Но в процессе недавнего «рейда» журналистов редакции портала «АвтоВзгляд» по московским автосалонам мы ощутили кое-что иное. Мы как обычно выслушивали стандартные «заходы» менеджеров по поводу выгоды немедленного приобретения того или иного «китайца». Но почувствовали, что все они по-настоящему уверены: в конце весны или начале лета все машины действительно жестоко подорожают.

И очень похоже, что этот факт продавцов печалит сейчас по-настоящему! Более того: он основан на серьезных предпосылках. Прежде всего, напомним, что аккурат накануне майских праздников выяснилось, что Минэкономразвития прогнозирует падение курса рубля к концу 2024 года до 98,1 рублей за доллар. При том, что сейчас за единицу американской валюты дают 92 рубля, хотя еще в январе «вечнозеленый» торговался на уровне 88 рублей. Экспортно-импортные расчеты за реализованные в России китайские машины «привязаны» именно к доллару. Чувствуете, к чему дело идет?

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Но гораздо серьезнее на стоимость новых иномарок в России в самое ближайшее время повлияет не курс валют, а лоббистские усилия руководства АВТОВАЗа. В прошлом году буквально по первому же его требованию правительство увеличило ставки утилизационного сбора за каждую ввозимую в Россию машину как минимум с 178 000 до 300 000 — для самых бюджетных ТС.

А пару недель назад глава АВТОВАЗа Максим Соколов предложил снова поднять размер «утиля» — теперь уже с 300 000 до 500 000 руб. А в перспективе довести его до 1 млн. рублей. Несомненно, что импортеры будут вынуждены примерно на столько же повысить и розничные цены на легковушки. То есть если сейчас более-менее приличного «китайца» начального уровня можно приобрести примерно за 2,1-2,3 млн. рублей, то уже будущим летом за него же попросят не менее 2,5 млн.

Однако не стоит со вздохом сожаления отворачиваться от китайца и принимать решение обойтись более доступной продукцией АВТОВАЗа — чем-то вроде LADA Vesta, например. Тем более, что на нее теперь устанавливают относительно мощный 122-сильный двигатель и «автомат». За такую машину просят порядка 1,6 млн. рублей. Но это сейчас.

Несколько дней назад все тот же Максим Соколов объявил, что уже в мае АВТОВАЗ поднимет цены на свою продукцию: якобы комплектующие подорожали! То есть и LADA подскочат в цене тоже — видимо, одновременно с лоббируемым г-ном Соколовым новым скачком утильсбора.

В итоге получается, что если вы планируете покупать машину — делайте это как можно скорее. Летом и правда грядет сильное подорожание: в лоббистских способностях Максима Соколова сомневаться не приходится. Тем более, что сейчас АВТОВАЗ полностью находится под контролем государства...