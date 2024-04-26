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Примитивная изоляция: как цены в автосалонах сводят российских водителей с ума

Бешеный рост цен на автомобили продолжается

Аналитики компании «Сберстрахование» провели опрос — за какую цену российские автовладельцы готовы приобрести машину. Результаты исследования настолько поразительны, что заслуживают отдельного разговора. По мнению портала «АвтоВзгляд» их можно расценивать только как ужасающие.

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Автор
Ефим Розкин

Изображение Примитивная изоляция: как цены в автосалонах сводят российских водителей с ума

Сладкие песни о том, что автомобильный рынок страшно затоварен, и производители вот-вот бросятся снижать цены, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, оказались, как всегда, неуемными фантазиями певцов, которые либо не ориентируются в реальной ситуации, либо хорошо мотивированы к тому, чтобы нести откровенную пургу.

Со своей стороны, мы всегда честно предупреждали покупателей — не уходите в мир грез от жизненных реалий, не слушайте современных трубадуров, труверов, менестрелей и прочих услаждателей вашего слуха. Они, как правило, поют с чужого голоса.

НЕРЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Но ближе к делу. Как сообщает агентство ТАСС, аналитики компании «Сберстрахование» провели опрос на предмет того, сколько же реальных денег реальные россияне готовы отдать за реальный легковой автомобиль, и куда они намерены направить свои стопы в его поисках. Картина нарисовалась крайне унылая, если не сказать хуже.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Большинство наших сограждан (между прочим, 88%!) могут потянуть в нынешних условиях только подержанный автомобиль, за который они скрепя сердце согласны выложить в среднем 556 000 рублей. На покупку новой машины имеют нахальство замахнуться, следовательно, только мизерные 12% опрошенных. Они готовы отвалить за него аж 1,6 млн. рублей! Ну как тут не вспомнить классиков.

Отец Федор не просит подаяния. О, нет! Он достаточно обеспечен (небольшой свечной заводик в Самаре), чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать.

— Что? — крикнул инженер, багровея. — Двадцать рублей? За прекрасный гостиный гарнитур? Мусик! Ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих!

И действительно, люди наши походу что-то попутали. Такие суммы были актуальны как минимум лет пять назад.

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Реальное положение дел, скрупулезно представленное в отчетах аналитического агентства «Автостат», моментально ставит всех горе-мечтателей на место. Средневзвешенная цена подержанного автомобиля, который видят в своих розовых мечтах шесть седьмых потенциально созревших покупателей, составляет по итогам февраля сего года вовсе не пол «ляма», а 1,154 млн. руб. Нетрудно посчитать, что это ровно в два раза больше, чем сумма, которой располагают российские автомобилисты, готовые пользоваться секонд-хендом.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Примерно такое же соотношение между желаниями оставшейся одной седьмой части автолюбителей, нацелившихся на новую машину, и существующими прайсами. Средневзвешенная цена свеженького автомобиля добралась до отметки в 3,378 млн. рублей.

В общем, у российских автовладельцев явно наблюдается психический процесс, заключающийся в глухом уходе от напряжения в другое психическое состояние. Медицина характеризует его как примитивную изоляцию — защитный механизм личности шизоидного типа. И ничего удивительного в этом нет. Чтобы заполучить это самое шизоидное расстройство особенно стараться не нужно — достаточно зайти в любой автосалон и бросить беглый взгляд на ценники.

За какой-то год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 31% - то есть, на треть! И будет расти дальше, что не подлежит никаким сомнениям. Кто там на серьезных щах в конце прошлого года прогнозировал ее снижение? В ответ — гробовая тишина в зале.

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