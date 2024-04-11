Не ушли: западные производители моторных масел продолжают торговать с Россией

На прошедшей выставке «Мотовесна-2024» было представлено великое множество новых брендов и техники, и расходников, и запчастей, и горюче-смазочных материалов. Но особое внимание портала «АвтоВзгляд» привлек стенд компании Motul, чьи представители сделали просто сенсационное заявление.

Пока отечественные водители выбирают из доступного и знакомятся с новыми брендами на собственном (зачастую — горьком) опыте, на российский рынок потихонечку, (порой — незаметно и без громких заявлений) возвращаются хорошо знакомые имена со своим не менее популярным продуктом. Так, на «Мотовесне», состоявшейся на прошлой неделе в «Экспоцентре» на Красной Пресне, красовался стенд французском масляной компании Motul!

Алексей Репников, руководитель регионального отдела продаж ООО «МОТойл» — официального дистрибьютора Motul в России, рассказал, что оригинальные моторные масла французского бренда, произведенные на мощностях во Вьетнаме, можно официально и совершенно законно приобрести у дилеров:

— У бренда Motul большое количество производственных площадок по всему миру, но продукты на них производятся по одним и тем же технологическим картам. Это будет тоже самое масло, что продавалось в России и в 2020, и в 2021 годах. Безусловно, мы знаем, что сейчас в нашей стране реализуется очень много контрафактного товара, но придя к официальному дистрибьютору Motul вы получите качественное масло, сделанное по высоким стандартам бренда. И не важно, хотите вы канистру или бочку...

Более того, г-н Репников заявил, что прайсы на моторные масла Motul с 1 апреля снижены:

— Мы привязаны к курсу национальной валюты, поскольку все виды продукта завозим, но сейчас у нас есть возможность цены снижать, а не повышать, как это было в прошлом году. И так поступают многие дистрибуторы, что, в свою очередь, обязательно скажется на всем рынке — цены на моторные масла будут снижаться...