Фатальный пробег: когда вроде бы нормальные покрышки стоит выбросить

Автомобилисты очень любят посудачить на тему срока годности и ресурса шин: сколько лет может прослужить резина и сколько километров проехать. Производители же эту тему исправно обходят стороной, поскольку уж больно щекотлив вопрос. Максимума не знает никто — он зависит от водителя и автомобиля, от дороги и от гаража, где шина хранится в межсезонье. Но кое-какие цифры в кулуарах все же называют. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Один из самых популярных вопросов на автомобильных форумах звучит следующим образом: сколько можно проехать на одном комплекте шин? Споров и фотографий — не счесть, ведь некоторые до сих пор ездят на потрескавшихся и глубоко изношенных покрышках начала века, демонстрирую фатальную экономию, а другие меняют весь комплект, как только выпадет первый шип.

Однако вопрос о максимальном ресурсе — это вопрос без ответа, поскольку один водитель спокойно отъездит 50 000 км, а другой убьет точно такое же колесо за 1000. Все слишком индивидуально, чтобы официально заявлять, а потом судиться за неразумно брошенные слова. Да-да, силу официального заявления никто не отменял.

Поэтому, повторим, шинники никогда прямо на этот вопрос не ответят. Ведь любой, указанный в цифрах, срок службы их продукта будет ложью, да еще и легко доказуемой. А дальше — суд, причем с высокой долей вероятности — коллективного иска. Но все же каждому из нас очень хочется знать: сколько проживет новый комплект шин? Как долго он прослужит и насколько можно забыть о проблеме?

Фото globallookpress.com

Но если максимальный срок никому не известен, то иногда можно услышать про минимальный. Тот, что шина обязана продержаться, причем на 100% выполняя свои функции и не теряя ни грамма возможностей. Да-да, ключ кроется здесь: на определенном пробеге покрышка может продолжать держать давление, но быть уже настолько изношенной, что за дорогу в нужный момент не зацепится и тормозной путь не сократит.

В таком случае, несмотря на остаток протектора и герметичность, она ведь будет уже неисправной, не так ли? Оказывается, шина, как и автомобиль, проходит определенный цикл испытаний перед тем, как попасть на прилавок. Существует определенный перечень задач, с которыми она обязана выполнить «на отлично» и в котором обозначен минимальный допустимый пробег до потери свойств. Еще раз: минимальный пробег, на этом надо сфокусировать внимание.

То есть тот путь, который покрышка точно пройдет, прежде чем начнет терять свои заложенные с завода возможности. И составляет он 30 000 км. Иными словами, отвечая на вопрос о ресурсе шины, можно смело говорить: в нормальном режиме эксплуатации, по нормальным дорогам и с нормальным кирпичом на педали газа, любая покрышка проедет 30 000 км.

Это примерно три года в обычном гражданском режиме перемещения горожанина. Что ж, исходя из личного опыта, очень похоже на правду. Вполне можно принимать за точку отсчета в своих внутренних расчетах.